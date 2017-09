Listhaug ville ikke ha media på plass i klasserommet: – Vil ikke at de skal gjøre det til et sirkus

Innvandrings- og integreringsministeren gledet seg til å stå foran elevene. Men hun ville ikke ha kameraer til stede.

– Jeg vil ikke at mediene skal gjøre dette til et sirkus. Derfor har jeg sagt at jeg ikke vil ha dem her. Jeg vil at dette skal være seriøst. Jeg vil ha en stund med dem (elevene) for meg selv, sa Listhaug, som startet formiddagen på voksenopplæringa med snitter og kaffe.

– Dette med de 50 timene med norsk kultur og verdier, er noe jeg lenge har vært opptatt av å få til. Derfor kom vi med dette i integreringsmeldinga. Jeg har lenge tenkt at jeg har lyst til å undervise en time. Jeg er jo gammel lærer, så det blir kjekt å teste og prøve det i praksis – selv om jeg ikke kan kunstene lenger.

Føler det er et PR-stunt

Listhaug-besøket i Steinkjer har skapt reaksjoner blant flere ansatte.

I en e-post til NRK, som er undertegnet ansatte ved Steinkjer voksenopplæring, står det blant annet:

«Sylvi fikk nei fra skolen på forespørsel om besøk denne uka, og forespørselen om selv å undervise ble også avvist fra skolen sin side. Skolen foreslo at besøket ble lagt til etter valget av etiske grunner, men dette er da satt til side av statsråden».

Videre skriver de at flere lærere har et problem med å være en del av dette, da de føler det er et PR-stunt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Listhaug kom samtidig med en budsjettlekkasje fra statsbudsjettet for 2018. Regjeringen planlegger å sette av 6,7 millioner til kommunene, til opplæring i norsk samt i norsk kultur og verdier. Pengeforslaget henger sammen med regjeringens forslag om å innføre en plikt for kommunene til å tilby slik opplæring.