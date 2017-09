Lærere reagerer sterkt på Listhaug-besøk

Torsdag kommer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til voksenopplæringa i Steinkjer. Statsråden skal blant annet undervise i temaet "Norsk kultur og norske verdier".

Dette skaper reaksjoner blant flere ansatte.

I mailen, som er undertegnet ansatte ved Steinkjer voksenopplæring, står det blant annet:

«Sylvi fikk nei fra skolen på forespørsel om besøk denne uka, og forespørselen om selv å undervise ble også avvist fra skolen sin side. Skolen foreslo at besøket ble lagt til etter valget av etiske grunner, men dette er da satt til side av statsråden»,

Videre skriver de at flere lærere har et problem med å være en del av dette, da de føler det er et PR-stunt.

– Har diskutert temaet

Klubbleder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag, Trude Langfjord Hallstrøm, bekrefter overfor NRK at dette har vært et diskusjonstema.

– Det jeg kan si er at ansatte har hatt ulike meninger om dette temaet. Vi hadde et klubbmøte tirsdag denne uka, og jeg føler alle fikk lufta det de føler, sier hun.

Selv har ikke Hallstrøm noe med mailen å gjøre.

– Det er ikke hverdagskost å få en statsråd på besøk, så det vil naturlig vekke litt reaksjoner. Jeg synes det er litt spesielt å bli involvert i valgkampinnspurten til Frp, sier hun.

– De sier at de kommer for å lære, men det oppfattes som ren valgkamp. Vi har jo fått med oss hva som skjedde i Rinkeby, og ansatte her har selvfølgelig snakket om det.

– Hun har en full kalender

Politisk rådgiver for Listhaug, Espen Teigen, sier de gleder seg til å besøke voksenopplæringen. Foto: Børge Sandnes / Frp

Politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsministeren, Espen Teigen, sier de ikke har hørt noe om dette før onsdag kveld.

– Vi har hatt en god dialog med rektor og ledelsen, som sier de gleder seg til at vi skal komme, sier han til NRK.no.

På spørsmål om dette er en del av valgkampen svarer han slik;

– Det var nå Sylvi hadde satt av tid til å komme til Nord-Trøndelag, og hun har en full kalender, så det passet ikke etter valget.

Teigen sier videre at de må forholde seg til den avtalen de har.

– At noen ansatte vil lage oppstyr dagen før vi kommer er jo synd, men dialogen med skolen er god, og det at en statsråd kommer for å skryte av ting vi gjør i Nord-Trøndelag bør vel være stas for alle.

Ingen reaksjoner

Rektor Eva Løe ved Steinkjer Voksenopplæring har i motsetning til Hallstrøm ikke fått noen tilbakemeldinger fra de ansatte.

– Jeg har ikke blitt kontaktet av noen ansatte, og det er ikke støy på skolen. Ingen blir berørt av dette besøket, bortsett fra meg, assisterende rektor og to språkassistenter, sier Løe til Trønder-Avisa.

Rektoren svarte først at det passet bedre å komme i oktober, fordi hun selv er på Sørlandet på seminar.