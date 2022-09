– Jeg har sett folk med kniv i butikken, men har ikke tenkt over det. Og jeg har aldri følt meg trua.

Det sier Roland Aagård.

Han er kjøpmann på Matkroken Kvelibua i Lierne, og har fått med seg oppfordringa heimkommunen nord i Trøndelag har lagt ut.

«I Lierne er det mange som bruker kniv i jobb eller til friluftsaktivitet og det er derfor «vanlig» at man har den med seg i det daglige. Kniv i seg selv er jo ikke problemet, men mange føler angst og usikkerhet når man ser noen bære kniv».

Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Roland Aagård driver Matkroken Kvelibua i Nordli i Lierne. Han bekrefter at det hender at folk går med kniv i butikken – men han har aldri vært bekymra. Foto: Privat

Videre viser kommunen til straffeloven § 189 andre ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre på offentlig sted.

«Når man beveger seg inn på et offentlig sted, det være seg butikken, offentlig kontor, legekontor, helsetun osv. bør man la kniven være igjen hjemme eller i bilen.Dette vil gjøre hverdagen tryggere for oss alle».

– Må ta hensyn

– Hva er bakgrunnen for at dere føler for å gå ut med denne oppfordringa?

– Det var faktisk min ide. Jeg har vært litt ute for å høre hva folk driver på med og har til meninger. Da kom det innspill på dette fra en innbygger, sier Reidar Rødli, ordfører i Lierne kommune, til NRK.

Reidar Rødli, ordfører i Lierne kommune, la ut oppfordringa etter å ha fått innspill fra en innbygger. Foto: Espen Sandmo / NRK

Også han understreker at det ikke er uvanlig at folk går med kniv her – i det som er Trøndelags største kommune i areal, med et innbyggertall på 1.306.

– Det har jeg gjort selv også. Har du vært på jakt, på fisketur eller du har snekra, så er det vanlig å ha kniven i slira. Og så tenker man ikke bestandig over at det for enkelte er litt merkelig – spesielt for folk som kommer utenfra.

– Bor du i by, har du kanskje knapt sett noen gå med kniv. Også kan det være noen som har hatt opplevelser som gjør at de er skeptiske og føler frykt og angst når de ser folk som går med kniv, og det mener jeg vi må ta hensyn til.

Ordføreren avviser blankt at det er ubehagelige eller farlige hendelser som er bakgrunnen til oppfordringa fra kommunen.

– Absolutt ikke. Libyggen er et fredsælt folkeslag. Det er mer det at vi skal leve sammen og ta hensyn til hverandre – og dette er ikke noe stort inngrep, sier han.

Det er den samme oppfatninga kjøpmannen i Nordli har.

– Jeg har ikke tenkt over at det har vært noe problem. Jeg kjenner folk, og vet i grunn hvorfor de går med kniv, sier Aagård.

En annen som har fått med seg oppfordringa er Stephan Danner.

– Det er riktig at du ikke skal måtte ha kniven på deg i butikken eller til legen. Du trenger den ikke der, sier han, som kom flyttende til Lierne fra Tyskland i 2018.

Namdalsavisa har også omtalt saken.

Knivmaker har forståelse

Her videreførte han hobbyen knivmaking, og startet etter hvert opp Lierne kniver. Snart ble bedriften en heltidsjobb.

– Det er mye fiske og jakt i Norge, og alle trenger kniver. Så jeg hadde det enkelt med å komme inn i markedet, sier han.

Kort tid etter Stephan Danner flyttet til Lierne fra Tyskland, startet han opp Lierne kniver. Foto: Privat

Danner kom flyttende fra en storby i Tyskland. Der var han ikke vant med å se personer med kniv i offentligheten, men han ble likevel ikke overrasket over å se det da han kom hit.

– Jeg var aldri en bygutt. Det var derfor jeg flyttet, ler han.

– Hadde jeg gått med kniv på butikken der, hadde det kommet en spesialstyrke fra politiet og tatt meg. Men her er det ganske annerledes.

Knivmakeren har likevel forståelse for at folk utenfra kan føle det annerledes.

– Jeg forstår at feriefolk reagerer når de kommer og ser at folk går rundt med kniv i beltet. De er ikke vant til å se det, og blir kanskje redde fordi de ikke kjenner oss, sier han.

– Men her i bygda kjenner vi hverandre og vet hvorfor vi har kniv i beltet. Og dette har aldri vært noe folk har snakket om.

Og noe videre bekymret for at oppfordringa fra kommunen skal gå utover «businessen» er han ikke.

– Folk trenger fortsatt kniver, ler han.