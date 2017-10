Leila saksøker staten Norge: – Vår tålmodighet er borte

Det skriver VG.

– Vår tålmodighet med Utlendingsnemnda og myndighetene er borte. Fristen for å omgjøre begjæringen om tvangsutsendelse gikk ut forrige torsdag. Likevel har vi ikke hørt noe som helst om at de ønsker å endre vedtaket, sier hennes advokat, Preben Kløvfjell, til avisen.

Leila Bayat (36) ble for noen år siden dømt til 80 piskeslag i Iran for å ha drukket alkohol.

Hun rømte til Norge og Steinkjer i 2009, men ble kastet ut i mars i år fordi Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde levert falske rettsdokumenter da hun søkte om asyl, og fordi de mente det var trygt å sende henne tilbake.

For to uker siden meldte TV 2 at Bayat tirsdag denne uken ble straffet med 80 piskeslag.

– Vi leverer stevning til Oslo tingrett mot staten i dag, med påstand om at tidligere asyl- og utvisningsvedtak er ugyldige. Vi har i tillegg lagt ned påstand om at staten skal bli kjent ansvarlige for brudd på å ha sendt henne tilbake til tortur og for familiesplittelse med sønnen, sier Kløvfjell til VG.