Lars Andreas (47) gikk to mil omringet av fluesverm

– Det var fluer over alt. Jeg gikk med svermen rundt meg hele dagen, sier naturfotograf Lars Andreas Dybvik.

Dybvik var på tur i Ilfjellet i Rennebu kommune på søndag, da en stor sverme med fluer heiv seg med på turen.

– Jeg er vant med mye klegg og mygg, men jeg har aldri opplevd fluer som det her.

Det spesielle turfølget holdt følge med Dybvik i nesten to mil. Heldigvis hadde han på seg noe beskyttelse.

– Hatten er en god turkamerat. Fluene setter seg oppå hatten, ikke under. Da jeg tok den av satte det seg fullt av fluer på hodet. Jeg forsøkte å gå opp på en av toppene for at det skulle bli litt vindfullt, men det hjalp lite.

Høysesong

Insektforsker ved NINA (Norsk institutt for naturforskning), Frode Ødegaard, forteller at det er litt mer fluer enn gjennomsnittet akkurat nå, men at det har naturlige årsaker.

– Det er riktig tid og vær, og høysesong for mange insekter. Vi har hatt en fin forsesong i Trøndelag, med passende tørke og sol som gjør at mange larver har overlevd. På Østlandet, hvor de har hatt rekordtørke, har de nesten ingen insekter.

Stor som en handball

Selv for ekspertene kan dette bli litt for mange insekter på en gang.

– Det blir litt for mye for meg og. Det hender at vi må frem med myggolje og myggspray. Det hjelper litt. Men når du går i terreng og svetter forsvinner oljen, sier entomolog hos NINA, Oddvar Hansen.

Han var selv ute en tur i skogen for å tømme noen insektfeller, hvor han fikk samme opplevelse som Dybvik.

– Så lenge de ikke suger blod kiler det bare. Det er jo irriterende nok, men vi må bare akseptere at det er sånn der er. Vi har som regel med oss hov. Da kan vi stå å hove til vi har en klump som er like stor som en handball. Det er ganske vanlig tidlig i juli.

Ufarlig

Fluene tiltrekkes av fuktighet og salt. Dette gjør at en svett kropp på tur i fjellet fort kan tiltrekke seg en del fluer og insekter.

– De trives i fuktig vær. Når sola kommer blir fluene aktive, akkurat som oss. Heldigvis er de helt ufarlig og er kun ute etter svette, sier Ødegaard.