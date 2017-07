Kvinne sendt til sykehus med ansiktsskader etter slåssing i Verdal

Det var like før klokken halv tre natt til lørdag at politiet fikk melding om to kvinner som slåss på et utested i Verdal.

Da politiet kom til stedet hadde den ene kvinnen forlatt utestedet, mens ei kvinne i 40-årene fra Inderøy hadde skader i ansiktet. Hun ble sendt til Sykehuset Levanger.

– Akkurat i detalj hva som har skjedd gjenstår å finne ut av, men det som er sagt er at det har vært en krangel og så har hun fått et glass trykt i ansiktet. Hun har fått skader i munnpartiet og ligger på sykehuset, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

Politiet kom senere i kontakt med ei kvinne i 30-årene fra Verdal, som er mistenkt for å ha utøvd volden. Hun ble avhørt, og saken blir etterforsket, opplyser politiet på Twitter.

Mulig forsøk på innbrudd hos bedrift i Verdal

Klokken 05.22 fikk politiet melding om et mulig pågående innbrudd hos en bedrift i Verdal. Politiet rykket ut til stedet, og traff på en mann i 20-årene innenfor gjerdene hos bedriften.

– Litt uklart hva han hadde tenkt å gjøre der, men det er et lukket område, så han har i alle fall tatt seg inn der ulovlig, sier Tiltnes.

Han ble pågrepet, mistenkt for å ha vinningshensikt. Mannen er satt i arrest mens han venter på avhør.

Bråk og slåssing ved utesteder i Trondheim

Politiet i sør melder om bråk og slåssing ved flere utesteder i Trondheim sentrum natt til lørdag.

– Det har vært en del ordensforstyrrelser. Fyll, bråk og krangling, men ingen store hendelser, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ole Petter Hollingen.

Flere har blitt bortvist fra sentrum i løpet av natta, og to menn ble satt i arrest.