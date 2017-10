Kveita er full av miljøgifter – får ikke fiske den

– Ja, det er stort sett organiske fremmedstoffer PCB og dioksinlignende PCB som er vanligst, sier Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

PCB og kvikksølv

Han forklarer at det er funnet alt fra PCB til kvikksølv i gammel kveite langs Norskekysten. Det har ført til omsetningsforbud på kveite over 100 kilo, men ett område skiller seg ut. På Sklinnabanken er det funnet miljøgifter selv i små kveite.



– Det er et spesielt område Sklinnabanken, og vi spekulerer veldig på hva dette kan være, sier Mattilsynet.

Det er i området ved Sklinna Fyr det nå er lagt ned forbud mot å fiske kveite. Foto: Kjartan Trana / NRK



Forrige uke gikk det ut pressemelding om at kveite tatt i dette området på Namdalskysten og sør på Helgeland ikke kan spises. Harald Nordås som er seniorrådgiver i seksjon for fisk og sjømat hos Mattilsynet forklarer at dette er spesielt:

– Ja, det kan du trygt si. At det er noe som er spesielt der, det må det være. Et såpass begrenset område med så tydelige forskjeller.

– Men vi har ingen kunnskap som i dag sier at det må være sånn eller sånn, likevel er mistankene der, mener Nordås.

Søkte i arkiver

– Jeg er historisk interessert i disse områdene, og under et søk i arkiver kom jeg over ei historie jeg la merke til. Den handlet om dumping av gift, sier Bjørnar Sæternes i Namsos. Han ble interessert da han begynte å lese historien om dumpingen av gift på Sklinnabanken i Aftenposten fra 1971:

«Den nederlandske tankbåt Stella Maris er nå på vei for å dumpe 600 tonn giftige klorerte alifatiske hydrokarboner på Norske fiskefelt. Det er plastindustribedriften Zoutchemie Botlek i Rotterdam som løser sitt avfallsproblem på denne måte. Enten tirsdag eller onsdag vil Stella Maris være fremme ved dumpingområdet like vest for Haltenbanken og Sklinnabanken».

Bjørnar Sæternes har lest i gamle utgaver av Aftenposten om dumpingen av miljøgifter på Sklinnabanken. Foto: Kjartan Trana / NRK

Et vendepunkt

Stella Maris måtte snu og historien i 1971 ble et vendepunkt, men ingen vet hvor lenge gift har blitt dumpet på Haltenbanken og Sklinnabanken.

Det kan være snakk om mange år der slike skip, spesiallaget for å dytte tønner over bord, kom på besøk. I Aftenposten fra samme år leser vi følgende:

«Området ved Haltenbanken og Sklinnabanken er også tidligere benyttet som dumpingplass for plastindustriavfall. Det var her den svenske bedriften Fosfat bolaget AB lot flere tusen tonn klorerte alifatiske hydrokarboner gå i sjøen inntil forholdet ble kjent i mai 1970».

Stella Maris skal ha dumpet miljøgifter på Sklinnabanken. Foto: Aftenposten

– Vi må jo prøve å finne ut mer om dette, sier Harald Nordås. Mattilsynet var ikke klar over den gamle historien, men ønsker nå å se nærmere på om det finnes flere giftstoffer og sammenhenger. – Dette må vi se på i kommende undersøkelser, sier Nordås.





Slike undersøkelser er noe Bjørnar Sæternes fra Namsos også etterlyser.

– Dette gjelder jo matfatet vårt, og da bør vi prøve å finne ut hva som kan ligge der nede på bunnen, mener han.