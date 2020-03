Renholdere oppringt av kronprinsen – som ville takke for innsatsen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil takke dere for at jeg fikk tid til å snakke med dere. Dere gjør en utrolig viktig jobb, særlig nå under koronakrisen, sa kronprins Haakon innledningsvis.

Kronprinsen gjennomførte videomøtet tirsdag formiddag med tre renholdere fra ulike steder i landet.

Målet var å synliggjøre hverdagsheltene i det norske samfunnet under krisen vi nå er inne i.

SOMMERFUGLER I MAGEN: Renholder Felicia Mcgill Cephas i Trondheim fikk møte kronprins Haakon under et videomøte tirsdag. Det betyr alt for meg å bli kalt en hverdagshelt, sier hun. Foto: Elisabeth Strand Mølster / NRK

– Godt å vite at samfunnet bryr seg

– Dere gjør en viktig jobb ellers også, men særlig nå er det viktig med godt renhold både på sykehus, matbutikker, bensinstasjoner og andre steder, sa kronprinsen under samtalen.

Renholder Felicia Mcgill Cephas kommer opprinnelig fra Liberia, men har bodd i Norge i flere år. For henne ble dette en helt spesiell arbeidsdag i Trondheim.

– Han satte virkelig stor pris på den jobben vi utfører. Spesielt i den tida vi har akkurat nå. For oss er det godt å vite at samfunnet virkelig bryr seg, sier hun til NRK etter videomøtet med kronprinsen.

Men Cephas innrømmer at hun var nervøs før hun fikk snakke med kronprinsen via telefonen sin.

VILLE TAKKE: Mens kronprins Haakon selv satt på Skaugum, hadde han kontakt med Felicia Mcgill Cephas (renholder hos ISS i Trondheim), Angus McGunnigle (gulv- og vindusvasker hos AB Solutions i Oslo) og Naemy Trandum Aasen (jobber med smittevask i Kongsberg Næringspark). Foto: Det kongelige hoff

Sommerfugler i magen

– Jeg hadde sommerfugler i magen, men det gikk over etter hvert. Det betyr alt for meg å bli kalt en hverdagshelt. Jeg er så stolt av alle rundt meg som støtter meg, og jeg kjenner ekstra mye på det under koronakrisen. For det er mye å gjøre akkurat nå, forteller Cephas.

– Alle renholdere har god grunn til å være stolte av jobben de gjør. Det krever både kompetanse, grundighet og utholdenhet å ha et slikt yrke, sier kronprinsen til NRK.

Og møtet med kronprinsen og de to andre renholderne, er noe hun vil ta med seg videre i tida framover.

– Takken fra kronprinsen og kongehuset har alt å si for meg. Det er godt å vite at de tar dette på alvor, og det er noe jeg vil huske veldig lenge, forteller Cephas og smiler.