Johansson på plass i RBK – ser likheter mellom ham selv og Eggen

– Jeg skal være ærlig og si at jeg har funnet noen Youtube-klipp av Eggens intervjuer tilbake i tiden. Jeg har også lest litt i Go’foten. Så jeg vet mer enn de fleste svensker om Eggen.

Det sier Alfred Johansson som ser opp mot veggen på Nils Arne-losjen på Lerkendal. Her står mange av trenerlegendens mest kjente sitater.

En lærdom han ønsker å ta med seg inn i jobben, ikke distansere seg fra.

– Ser han på alle vegger

– Stor lidenskap for fotball, Rosenborg og Trøndelag. En stor tro på en måte å spille fotball på. På samhandling og en offensiv måte å spille fotball.

Slik beskriver han det han har lært av Nils Arne Eggens godfot-teori så langt. Og han skjønner hvor viktig han er for supporterne.

– Du ser han på alle vegger på Lerkendal og på Brakka. Man får også utrolig mange spørsmål om Eggen, så jeg skjønner hvor mye han betyr her.

Alfred Johansson har fått lest litt i Nils Arne Eggens Godfoten. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Kjenner seg igjen i Eggen

Alfred Johansson er 33 år, kommer fra Sverige og har tidligere trent juniorlaget til FC København. Han mener også selv at det er likheter mellom han og Nils Arne Eggen.

– Jeg er helt sikker på at for å vinne fotballkamper, må man skape noe sammen. Man må ha sterk lidenskap for måten å spille fotball på, og hvordan klubben skal framstå som helhet. Så det finnes deler vi har felles.

Og hvis noen lurte: Johansson skal spille 4-3-3.

Nils Arne Eggen er regnet som en av de beste fotballtrenerne, om ikke den aller beste, i norsk historie. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Viktig å ta vare på arven

– Johansson bør ta med seg deler av godfot-arven til Nils Arne. De som handler om samhandling, respekt for mennesker og å skape et godt kollektiv. Og for den del alt om direkte og offensiv fotball.

Det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Men han er også tydelig på at Johansson må få komme med sin visjon og filosofi.

– Han kommer inn i Rosenborg som en mann for fremtiden. Han har ingen forutsetninger for å kjenne historien eller kulturen eller den på alle måter svart-hvite kravspesifikasjonen. Derfor bør han også få operere på helt frittstående grunnlag – og også dømmes deretter.