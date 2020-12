Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har et utbrudd uten kjent smittekilde. Derfor ønsker vi nå å kartlegge miljøet.

Det sier fungerende kommuneoverlege i Trondheim, Elizabeth Kimbell, til NRK.

Utbruddet berører byens eritreiske miljø der til sammen åtte personer har fått påvist smitte så langt.

Nå ber de alle eritreere i Trondheim å teste seg.

– Det handler om å kartlegge alle som kan ha blitt utsatt for smitte, så vi raskt kan få kontroll.

VIL KARTLEGGE RASKT: Fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell, ønsker å få rask oversikt over smitten i det eritreiske miljøet. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

Har skaffet tolker

Trondheim kommune har nå jobbet hardt i samarbeid med med kontaktpersoner tilknyttet blant annet menigheter som eritreere er del av.

I tillegg bemanner kommunen koronatelefonen med ansatte som kan morsmålet, hvis eritreere ønsker å ringe kommnuen for informasjon.

– Vi kommer til å bemanne opp våre tjenester med folk som kan snakke morsmålet, sier Kimbell.

Hun sier de ikke har full oversikt, men håper at rask smittesporing vil hjelpe situasjonen. Kommunen har heller ikke full oversikt over det eritreiske miljøet, men anslår at 600-700 personer har fått informasjon om situasjonen og oppfordring om å teste seg.

Smitteutbrudd på juleforestilling

Det drives også intens smittesporing etter oppsetningen «Julestemning» ved Olavshallen. Til sammen seks personer har så langt fått påvist smitte i forbindelse med dette utbruddet.

I dette tilfellet pågår også smittesporingen fortsatt og et stort antall personer er bedt om å teste seg.

– Her har vi litt mer oversikt, for dette gjelder personer som er knyttet til oppsetting og deres familier og sosiale kontakter. Her driver vi også smittesporing, sier Kimbell.

Vil gi medlemmene informasjon

– Vi oppfordrer alle om å gå og teste seg, sier Israel S. Aga.

Han er styreleder ved Ebenezer Evangeliske Kirke, som ligger i Trondheim.

Flesteparten av medlemmene i kirken er fra Etiopia, men 5 prosent er fra Eritrea. Nå jobber han for å spre informasjon om utbruddet til sine medlemmer.

– Vi prøver å nå flest medlemmer. Vi gir informasjon i kirken på søndager. I tillegg sier vi til ber alle som må teste seg.

Det er cirka 150 medlemmer av kirken, i tillegg til deres barn. Også digitalt jobber han nå med å få ut informasjon,

– Vi har kontoer på sosiale medier der vi går ut med informasjon, sier Aga.