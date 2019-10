Denne videoen ble for drøy for Snapchat

De skulle bare få folk til å delta i Helseundersøkelsen i Trøndelag, HUNT.

Studien er en av verdens største og mest omfattende helseundersøkelser. De siste 35 årene har 140.000 nordtrøndere deltatt i undersøkelsen.

I forbindelse med sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag skal nå sørtrønderne med i undersøkelsen også. Målet er at 250.000 til skal være med på HUNT. Da brukes ulike virkemiddel – både humor og alvor.

– Det er veldig viktig å nå ut med informasjon om at folk skal delta. Det betyr mye for helseforskning og arbeid med folkehelsa, sier kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Bjørn Tore Hals.

Denne uka får alle i Trøndelag over 18 år en SMS med invitasjon om å delta. De over 76 får invitasjon i posten.

Snapchat-videoen er et av virkemidlene som skal få folk til å bli med.

Denne uka kom beskjeden om at reklamevideoen ikke godkjennes av Snapchat.

BER INNBYGGERE OM Å BLI MED: Denne uka får sørtrøndere melding fra HUNT med spørsmål om å bli med på helseundersøkelsen. Foto: HUNT

– For sterkt for Snapchat

Filmen er en animasjon og viser en syngende appelsin.

– Det er en glad appelsin som synger og slipper en promp på slutten. Det ble for sterk kost, sier Hals.

Han forteller at de nå etter pålegg fra Snapchat har fjernet siste del av videoen. Snapchat begrunner sensuren med at dette er: «Shocking material and bodily fluids».

– Begrunnelsen fra Snapchat er at dette er sjokkerende materiale og kroppsvæske. Alle annonser skal jo godkjennes, forteller Hals.

Han mener at det er litt morsomt at en HUNT-appelsin skal skape sånn trøbbel for Snapchat.

– Vi fikk fort endret på filmen. Men det ble litt ekstraarbeid.

REKLAMERTE FOR HELSEUNDERSØKELSE: Snapchat-videoen fra HUNT skal få flest mulig til å være med på Den store helseundersøkelsen. Foto: HUNT

Amerikanske regler

Videoen fra HUNT er sensurert av Snapchat, men ikke på Facebook.

– Det er forskjellig hvor strengt det er fra tjeneste til tjeneste. Det er en utfordring for oss i Norge at de fleste selskapene er amerikanske, sier teknologi-journalist i NRKbeta, Eirik Solheim.

Han har flere eksempler på kulturforskjeller og andre regler for sømmelighet enn i Norge.

– Det er 4-års aldersgrense på NRKs Fantorang-app i iPhone-butikken. Men på Youtube økte de aldersgrensen til 9–12 år. Årsaken er at Fantorangen promper. Det ble for drøyt, forteller Solheim.

Kontrollen på Snapchat skjer gjennom både automatisk bildegjenkjenning og mennesker som ser gjennom innholdet.

– Ofte må det gjennom flere ledd før noe blir sensurert, sier Solheim.

NRK har spurt Snapchat om å utdype og forklare hvorfor de mente videoen var støtende. Vi har foreløpig ikke fått svar.