Arbeiderpartiet har styrt Trondheim i over 14 år og fikk hele 41,5 prosent oppslutning ved forrige valg. En fersk meningsmåling viser at partiet ville mistet hele ti plasser i bystyret dersom det var valg nå.

Laster Highcharts-innhold

600 personer er spurt i målingen, som er utført i perioden 26.-28. februar. Arbeiderpartiet har i denne perioden fått mye oppmerksomhet rundt en intern ryddeaksjon i forbindelse med en omstridt utbyggingssak i Trondheim. Kontakten mellom Aps gruppeleder Geir Waage og tidligere bystyrerepresentant for Ap, Rune Olsø, står sentralt i konflikten.

Se tidslinje: Dette er Kystad-saken

Internt AP-oppgjør

Økokrim har etterforsket og henlagt utbyggingssaken . Men selv om det ikke er bevist at det har foregått noe ulovlig, er det mange i og utenfor Arbeiderpartiet som føler seg ført bak lyset av sine to partifeller.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) har derfor tatt et kraftig oppgjør med Olsø og Waage denne uka, senest i Dagsnytt 18 tirsdag.

Det hjelper likevel lite på velgernes tillit. Partiet går tilbake hele 14,3 prosentpoeng siden forrige kommunevalg og 5,9 prosentpoeng siden Stortingsvalget sist høst.

_ Dette er ingen hyggelig måling for Ap, sier kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap). Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Skylder på enkeltpersoner

Ordfører Ottervik er nå sykemeldt, og ønsker derfor ikke kommentere den elendige målingen for partiet. Kommunalråd Sissel Trønsdal innrømmer at det er ei vanskelig tid for Arbeiderpartiet etter mye negativt fokus både lokalt og gjennom sakene rundt Trond Giske sentralt.

– Nå er det viktig for oss å gjenreise tilliten, sier Sissel Trønsdal, kommunalråd for Ap.

Trønsdal avviser kritikk om hemmelighold og ukultur i partiet:

– Det er ikke Arbeiderpartiet som står bak de negative sakene, det er det enkeltpersoner i partiet som gjør, sier Trønsdal.

Ventet reaksjon fra velgerne

Den ferske målingen overrasker ikke NRK Trøndelag sin politiske kommentator

– Velgerflukten fra Ap i Trondheim var ventet etter mye negativ omtale rundt Giske-saken og det lokale Ap-bråket. Men at tilbakegangen skulle bli så stor, er likevel oppsiktsvekkende og katastrofal for Ap, sier Linda Bjørgan.

– SVs posisjon vil dessuten gi venstresida i Arbeiderpartiet gode argumenter til å vrake storkoalisjonen med sentrumspartiene og i stedet søke et rent rødgrønt samarbeid ved neste korsvei, tror Bjørgan.

Jubel i Høyre

– Tallene viser at velgerne ønsker seg et skifte , mener Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Høyre går mest fram på meningsmålingen, fra 20 prosent oppslutning i forrige kommunevalg til 28 prosent nå.

Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift tror velgerne er modne for et systemskifte i Trondheim etter 14 år med Ap ved roret.

– Tallene viser at velgerne ønsker seg et skifte og vi er åpne for å samarbeide bredt for å få til dette, sier Skjøtskift og mener hun er den riktige ordførerkandidaten i Trondheim dersom det blir et borgerlig flertall med Høyre som største parti.

SV vil tvinge Ap mot venstre SVs Ottar Michelsen ber Arbeiderpartiet finne tilbake til det rødgrønne prosjektet. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Arbeiderpartiet har fått masse kritikk fra venstresida i partiet etter at SV trakk seg fra storkoalisjonen i Trondheim med Ap, MdG, Rødt, KrF og Sp. SV trakk seg da Venstre gikk inn i regjeringen og krevde at Ap brøt samarbeidet med Venstre, noe Ap avviste.

SV har stor framgang på målingen siden forrige kommunevalg og har 10 prosent oppslutning i følge siste måling.

– Arbeiderpartiet må bestemme seg for hvor de står i politikken. Vi står på et tydelig rødgrønt samarbeid. Vi er klare til å samarbeide videre med Ap, men da må vi sammen definere et politisk prosjekt. Nå står Ap for en storkoalisjon som ikke har noen politisk retning, sier SVs gruppeleder Ottar Michelsen.

Tendensen lik nasjonalt

Tallene i Trondheim minner mye om resultatene i nasjonale målinger. Her er en grafisk frremstilling av Ap-oppsluningen de siste årene basert på NRK-målinger utført av Norstat:

Trondheim har ofte vært omtalt som et politisk utstillingsvindu for Ap. Nå ser det ut til at posisjonen i landets tredje største by er svekket.