Store ødeleggelser etter hærverk i Namsos kirke

Politiet fikk like før klokka sju lørdag morgen melding om skadeverk inne i Namsos kirke.

– Det er noen som har vært innom der i løpet av natta og tømt pulverapparater. Det er snakk om store ødeleggelser, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik.

Det skal også ha vært brukt skumapparat. Politiet er på stedet og sikrer spor. De har ikke noen mistenkte ennå.

Kirka renoveres i sommer og dermed stengt for allmennheten. Den eller de som har vært inni kirka har ifølge politiet mest sannsynlig brutt seg inn via et stillas.

Dørene til kirka var låst, og det er ikke tegn til at noen har brutt seg inn der, forteller kirkeverge Magne Bergslid til NRK.

Disse pulverapparatene har blitt tømt i kirka i løpet av natta. Foto: Kjetil Langeng

– Som lyn fra klar himmel

Det er ikke kjent hvem som oppdaget hærverket, og Bergslid sier at det var politiet på åstedet som ringte ham.

– Jeg ble svært overrasket. Det var ingenting som kunne indikere at noe sånn skulle være mulig å skje. Det kom som lyn fra klar himmel, sier han.

– Det er helt uforståelig at noen skal ha interesse av å gjøre noe sånn.

Bergslid er i kirka når NRK snakker med ham over telefonen. Han sier at det ligger pulver fra pulverapparatene i store deler av kirka.

– Men takket være at kirka er under totalrenovering, så er en del ting ryddet vekk og tildekket, som heldigvis gjør skadene mindre enn de kunne ha vært, sier han.

– Vi har også vært heldige med at det har vært låst mellom soner i kirka, som gjør at vedkommende ikke har kommet seg rundt overalt.

Kirkevergen informerer videre om at en enhet med spesialkompetanse på førstehjelp på pulverapparattømming er på plass for å bistå med å få fjernet pulveret så raskt som mulig.

For jo lenger pulveret blir liggende, jo verre blir det å fjerne det, og jo større blir skadene.

Mandag skal et firma komme på befaring for senere opprydding og vasking, opplsyer kirkevergen.

Politiførstebetjent Torgeir Bakkland viser fram masse pulver fra pulverapparatet som ligger på gulvet i kirkas første etasje. Foto: Kjetil Langeng

Kan ikke utelukke flere skader

Bergslid er foreløpig usikker på hva hærverket vil ha å si for renovasjonsarbeidet, og han kan ikke utelukke at det er andre former for skade.

– Det kan jo være at de for eksempel har tatt med seg ting vi ikke har sett ennå, men det ser ikke ut som det har vært hovedmotivasjonen for dette, sier kirkevergen.

– Av en eller annen årsak ville man tømme pulverapparater her inne.

Operasjonsleder i politiet, Bjørnar Gaasvik, sier det ser veldig alvorlig på saken.

– Dette er absolutt noe vi ønsker å komme til bunns i. Så om noen har sett noe eller har tips, så er vi veldig interesserte i det, sier operasjonsleder Gaasvik.

