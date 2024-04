– Vi er der med drone og rekognoserer med den. Brannvesenet står i standby på sikker avstand, forteller Fred Mælen ved 110-sentralen i Trøndelag.

Forsvaret har flere skytebanet i Leksdalen sør for Stjørdal.

– Vi utviser stor forsiktighet, sier Mælen.

Ikke spredningsfare

Ifølge brannvesenet skal det ikke være et stort område som brenner. Det skal ikke være fare for at den sprer seg til noen bebyggelse.

– Det er et minefelt på stedet som Forsvaret bruker til øving. Så det er ikke bare å spassere inn, sier Mæle

Ingen av eksplosivene som er i bakken skal ha detonert så langt.

– Det som er dramatisk er at det kan være ting i bakken som vi ikke vil trå på, for å si det sånn, sier han.

Et brannhelikopter er satt i beredskap, men er foreløpig ikke benytta.

– Vi vurderer det at den vil slukke ut av seg selv.