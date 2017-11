Fulgte etter mann og slo ham med i hodet med øks i Trondheim

Mannen er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i fire uker i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

Ifølge kjennelsen, som siktede har godtatt, fikk siktede ideen om å slå ned noen med øks forrige helg.

Politiet opplyser til NRK at mannen har forklart at han sist lørdag tok toget fra Oppdal, der han bor, og inn til Trondheim. Med seg hadde han med ei øks.

Lette etter tilfeldig offer

Ifølge kjennelsen gikk mannen rundt i Trondheim sentrum i nærmere fem timer for å finne et offer som han kunne slå uten å bli oppdaget på stedet.

– Drapsforsøket synes på denne bakgrunnen å være planlagt, heter det i kjennelsen.

– Han lette etter et tilfeldig offer, og fant en mann på Solsiden som han fulgte etter, forklarer etterforskningsleder Trond Ola Volden i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Det var Adresseavisen som først omtalte at han hadde fulgt etter en mann, med øks.

Offeret var en mann i 30-årene som hadde vårt ute på byen, og som ikke kjente siktede. Etter at siktede hadde fulgt etter ham et stykke, slo han bokstavelig talt til ved et lekeland på Lademoen.

– Han slo mannen med øksa. Deretter gikk han tilbake til Solsiden, hvor han meldte seg for en politipatrulje og leverte fra seg øksa. Patruljen ble med ham til området der han hadde brukt øksa, der de så blodsporene, forklarer etterforskningslederen.

Fornærmede tok kontakt

Mannen som ble slått, var ikke å se. Politiet ba derfor publikum om tips på søndag. De sendte også ut tekstmeldinger til folk som bodde i Lade-området om at det kunne ligge en skadet mann et sted.

– Fornærmede tok kontakt i løpet av søndagen. Han husket ingenting da han våknet, men kjente smerte og så blodet. Da han i tillegg sjekket mediesaker, skjønte han sammenhenger og kontaktet politiet, forklarer Volden.

Politiet er foreløpig usikre på siktedes motivet, og må ta flere avhør av mannen.

– Vi har ingen grunn til å tro at siktede var beruset.

Mannen er siktet for overtredelse av straffeloven § 275, jf. § 16.