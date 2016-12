Rystet over at voldsutsatt kvinne sendes tilbake til Irak

Politiet har gjemt ei irakisk kvinne i Trøndelag i frykt for en voldelig ektemann. Nå skal hun sendes til Basra. Det er hun livredd for.

Den 25 år gamle kvinna sier hun ble tvangsgiftet, slått og voldtatt og nå frykter hun for sitt eget liv.

Hun sier hun ble solgt til den mer enn 20 år eldre mannen gjennom et bryllup arrangert av faren i Basra.

– Alle snakker om at de er mot både vold og tvangsekteskap, og da kan vi ikke tvinge kvinner til å være i tvangsekteskap eller sende dem tilbake til en situasjon der de er helt uten beskyttelse. Der de til og med står i fare for å bli utsatt for æresdrap. Norge skal beskytte disse kvinnene, det har vi lovet, sier stortingsrepresentant fra SV, Karin Andersen til NRK.

– En rystende sak

SVs Karin Andersen mener at det er Norges ansvar å beskytte kvinner som står i fare for å bli utsatt for æresdrap. Foto: Stig Weston / SV

Kvinnens mann har innrømmet å utøvd vold mot henne, og politiet har sendt henne i skjul. Samtidig har UDI sagt at hun godt kan returneres til familien i Basra.

– Jeg tenker at Norge her ikke gir beskyttelse fra kvinner som flykter fra vold. Vi risikerer å sende henne tilbake til et land der de ikke er beskyttet. Denne saken her ryster meg veldig fordi hun har en voldelig mann her i Norge, og hun er altså plassert på et mottak uten vakter eller betjening til stede, sier Andersen.

Lever i frykt

Advokat Line Evensen sier at det er vanskelig for kvinner i en slik situasjon å søke om opphold i Norge på selvstendig grunnlag. Foto: NRK

Kvinnen fra Irak mottar daglig truende tekstmeldinger fra sin ektemann, som blant annet skriver at han skal få politiets hjelp til å få henne hjem ettersom de har en avtale og er gift. I den kulturen kvinnen kommer fra er dette ikke uvanlig.

Line Evensen som er advokat i utlendingsrett sier dette er helt typisk i slike saker.

– Det er en veldig frykt når man lever i et voldelig forhold, og kan lite om kulturen i vårt land. Samtidig er det selvfølgelig frykten for å bli sendt tilbake til hjemlandet. Også er det en omstendig prosess å begynne å søke om opphold på selvstendig grunnlag, det tar lang tid og mye skal bevises, sier Evensen.

Vil ikke uttale seg

UDI som har bestemt at den Irakiske kvinna som skjuler seg i Trøndelag, må sendes tilbake Basra, vil ikke uttale seg om saken.

De henviser til Utlendingsnemnda som nå har den aller siste klagen til behandling.