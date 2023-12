– To lastebiler har vært involvert i en trafikkulykke. Det kan tyde på front mot front og det er et stort skadested.

Det sa operasjonsleder Øystein Sagen like etter meldinga om ulykken kom torsdag ettermiddag.

Begge lastebilsjåførene som var involvert i kollisjonen ble sendt til sykehuset i Namsos.

Skadeomfanget til mennene i henholdsvis 20- og 70-åra er ikke kjent.

Politiet opplyser at de har gjort avhør av de to førerne.

Mannen i 70-åra erkjenner at han har kommet over i motsatt kjørefelt og forårsaket ulykken. Han er også mistenkt for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

Han blir anmeldt og mister førerkortet.

Vegen er nå åpen for trafikk.

Den ene lastebilen står i grøfta, mens den andre står på veien.

Veien var først helt stengt, men det er åpnet ett felt.

Ingen av kjøretøyene er kjørbare.