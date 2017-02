Forvaringsdømt 27-åring slapp fri

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes er aktor i straffesaken mot 27-åringen. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

27-åringen ble i Sør-Trøndelag tingrett altså dømt til tre års forvaring med en minstetid på ett år for å ha dratt ut oksygentilførselen til pasienter og rasert legevakta i Trondheim.

Men dommen ble anket til Frostating lagmannsrett, og mannen har siden sittet i varetekt. Helt fram til onsdag da han ble løslatt mot en daglig meldeplikt.

Ankesak i april

I utgangspunktet ønsket aktor å holde 27-åringen fengslet fram til ankesaken i april, men slik gikk det altså ikke.

– Det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare, og den er ikke akkurat blitt mindre i løpet av den tiden han har sittet i varetekt, sier aktor og førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes til NRK.

Frostating lagmannsrett løslot mannen mot meldeplikt fordi de frykter oversoning. Det vil si at han risikerer å sitte lenger i varetekt enn lengden på straffen han kan få i ankesaken.

Får behandling

Advokat Tore Angen forsvarer den 27 år gamle mannen. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Forsvarer Tore Angen er glad for løslatelsen.

– Ja, så lenge vilkårene for fengsling ikke er til stede, er jeg det, sier Angen.

– Han er også under behandling og har vært rusfri i flere måneder. Han har gitt sterkt uttrykk for at han ønsker å fortsette med det, fortsetter Tore Angen.

Under behandlingen i tingretten sa den tiltalte mannen at han ikke mente å skade noen, men at han ble provosert da han ikke fikk smertestillende medisin. De to lekdommerne ville da ha forvaringsstraff, mens fagdommeren ville dømme 27-åringen til en fengselsstraff på ett og et halvt år.

Streng straff

Allerede da syntes aktor, og førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, at straffen var for streng.

– Jeg stiller meg litt tvilende til at det er grunnlag for å gi forvaring. Det er ikke ufornuftig, for det er åpenbart en kvalifisert gjentakelsesfare. Men spørsmålet er om det forholdet han nå er dømt for er alvorlig nok til å kunne idømme reaksjonen forvaring, sa Soknes til NRK.