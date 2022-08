Hardt fysisk arbeid gjør oss slitne, men hva med hardt psykisk arbeid?

Den amerikanske forfatteren Wallace D. Wattles hevdet en gang på 1800-tallet følgende: «Tenking er det vanskeligste og mest utmattende av alt arbeid ...»

Og kanskje hadde han helt rett.

I alle fall om vi skal tro resultatene fra en ny europeisk studie. Her har forskere nemlig funnet at det er en kobling mellom mental tretthet og negative endringer i hjernen vår.

Studien er publisert i Current Biology.

Kjemien i hjernen endret seg

Med et ønske om å forstå hva mental tretthet bunner i, utførte forskere fra Sveits og Frankrike nylig et eksperiment. De delte 40 personer inn i to ulike grupper.

Den ene bestod av folk som jobbet med utfordrende oppgaver, som krevde stor tankevirksomhet. Den andre gruppen løste relativt enkle kognitive oppgaver.

Ved hjelp av en metode kalt MRS analyserte forskerne kjemien i hjernen til deltagerne.

Resultatene viste blant annet at folk som brukte mer enn seks timer på vanskelige oppgaver, hadde høyere nivåer av glutamat i hjernen. Glutamat er et signalstoff, og høye verdier av dette kan forstyrre ulike funksjoner.

De giftige biproduktene bygger seg opp i den delen av hjernen vi kaller prefrontal cortex (den tenkende hjernen).

Motbeviser gamle teorier

– Tidligere teorier har gått ut på at denne mentale trettheten er en slags illusjon formet av hjernen vår. At dette får oss til å stoppe det vi driver med, slik at vi heller kan fokusere på noe positivt, sier Mathias Pessiglione.

Han er forsker ved Pitié-Salpêtrière University i Paris.

– Men funnene våre viser at kognitivt arbeid faktisk resulterer i en ekte funksjonell endring. En dannelse av skadelige stoffer.

Han mener derfor at denne trettheten heller er et signal som får oss til å slutte å jobbe fordi hjernen vår trenger hvile. Slik at den kan fungere optimalt igjen. Hvile skal blant annet være essensielt for å gjenopprette de riktige nivåene av glutamat.

Som et eksempel i sin studie, bruker forskerne proffe sjakkspillere.

– Utladet og tom

Når man har gjennomført ei real treningsøkt, er det lett å se at innsatsen har tatt på. Den rennende svetten er ganske avslørende. Når noen sier de er mentalt sliten, må man nesten bare tro at de snakker sant. Det finnes lite synlige bevis.

Eller?

Om man studerer sjakkspillere, kan man kanskje se antydningen.

I studien skriver forfatterne at profesjonelle sjakkspillere oftere gjør feil fire til fem timer ut i spillet. Dette er feil de sjelden ville ha gjort om de var uthvilte.

– Lange, krevende partier gjør meg definitivt sliten, det tror jeg de fleste sjakkspillere har kjent på. Det sier Joachim B. Nilsen til NRK. Han er president i Norges Sjakkforbund.

Joachim B. Nilsen synes den nye forskningen er spennende. Men selv om sjakk er krevende, så mener han spillet har positive effekter når det gjelder konsentrasjonsevne og strategisk tenkning. Foto: Norges Sjakkforbund

Særlig klassisk sjakk er krevende, det blir litt som å ha eksamen, forteller Nilsen.

– Spillet krever konsentrasjon. Det er god trening med tanke på taktikk, strategi og hukommelse, og kan dermed stimulere flere områder av hjernen. Det krever imidlertid konsentrasjon å spille på sitt beste i et langt parti eller i en hel turnering.

Den profesjonelle sjakkspilleren beskriver følelsen av mental tretthet som en slags utladning, at man blir litt tom og utmattet.

– Det er nok mest i etterkant av partiet jeg personlig kjenner på denne følelsen. Underveis er det ikke utypisk å bli så oppslukt i spillet at man kan glemme både tid og sted.

Kan man forbedre mental utholdenhet?

Forskerne bak den nye studien mener dette er et viktig aspekt å studere, men de ønsker foreløpig ikke å konkludere. Nå håper de studier på dyr kan hjelpe dem et hakk videre.

Nevroforsker Antonius Wiehler har deltatt i studien. Han håper de kan få bedre svar på hvordan man raskt skal komme seg fra mental utmattelse.

– Det ville være flott å finne ut mer om hvordan glutamatnivåene gjenopprettes. Er søvn nyttig? Og hvor lange må pausene være for å ha en positiv effekt?

Ingen av forskerne tror man kan forbedre den psykiske utholdenheten, men at riktig hvile gjør at man raskere kan komme til hektene igjen.