Frp under 13 prosent etter Sandberg-bråket

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 12,7 prosent i målingen.

Nedgangen fra juni på 0,4 prosentpoeng er innenfor feilmarginen, men oppslutningen er den laveste på en NRK-måling siden april i fjor.

– Vi ønsker å komme på et høyere nivå enn dette. Nå gjelder det å mobilisere. Valgdagen er det viktigste, sier Frps nestleder Ketil Solvik-Olsen til NRK.

VIL MOBILISERE: Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Målingen er utført fra tirsdag til søndag forrige uke. Da hadde bråket rundt Per Sandbergs reise til Iran pågått i over to uker, men målingen ble altså utført før han mandag trakk seg som fiskeriminister.

– Vi gjorde mange meningsmålinger til skamme i valget 2017, og fikk et bedre resultat enn de fleste spådde, sier Solvik-Olsen.

Partibarometer august 2018 Norstat for NRK for NRK. Periode 7/8–12/8. 661 intervjuer. Feilmarginer fra 1–3,4 pp. Parti Endring +0,8 R 5,3 % +0,8 −1,4 SV 6,1 % −1,4 +0,4 AP 23,8 % +0,4 +0,8 SP 11,8 % +0,8 +0,0 MDG 3,4 % +0,0 +0,2 KRF 4,0 % +0,2 −0,6 V 3,5 % −0,6 −0,1 H 27,5 % −0,1 −0,4 FRP 12,7 % −0,4 +0,1 Andre 1,8 % +0,1 Kilde: Norstat for NRK

Støre trenger Rødt

Samtidig som Frp faller, havner Venstre under sperregrensen med 3,5 prosent. Rødt ligger over med 5,3 prosent. Siden sperregrensen avgjør om man kan få utjevningsmandater, gir det et stort utslag. Målingen gir Rødt ti mandater på Stortinget, mens Venstre bare får to.

Det er første gang Rødt havner over 5 prosent på NRKs partibarometer.

– Vi har jobbet godt med vårens viktige saker, som Sylvi Listhaug, kampen mot Acer og å redde luftambulansetjenesten. Folk merker at Rødt gjør en forskjell på Stortinget, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

TI MANDATER: Rødt har aldri fått et bedre resultat på NRKs partibarometer. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Dersom målingen var et valgresultat, ville Støre vært avhengig av disse ti mandatene fra Rødt for å få flertall som statsminister.

– Holdningen i Norge skifter slik at denne regjeringen ikke har flertall lenger. Mitt ansvar er å jobbe for gjennomslag for Aps politikk og samle opposisjonen slik at vi kan få til et skifte i neste valg, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han tror partiet nå har lagt bak seg uroen etter #metoo og Trond Giskes avgang.

– Det har vært mange andre saker som har dominert det siste året. Det har vi nå bak oss. Da får vi spørsmål om tryggere arbeidsliv, hele og faste stillinger, sosial dumping og et helsevesen uten privatisering. Dette får vi oppmerksomhet om nå, sier han.

FÅR FLERTALL: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener han endelig får snakke om politikk. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Bredt samarbeid

Dagens regjeringspartier får 75 mandater på Stortinget i målingen, mot 94 mandater til opposisjonen. Men regjeringspartiene tror ikke velgerne ønsker seg et samarbeid med fire eller fem rødgrønne partier.

– Jeg tror mange vil tenke over konsekvensene av en slik konstellasjon når valgdagen nærmer seg. En ting er Ap, som mange ser på som stødig og kanskje litt traust. Men å få med SV, MDG, Sp og Rødt, som sammen kanskje er større enn Ap, vil være interessant, for å si det forsiktig, sier Solvik-Olsen i Frp.

– Jeg tror ikke norske velgere ønsker en rødgrønn regjering med Rødt og MDG som avgjørende regjeringspartnere. Jeg tror de ser at vi har en statsminister som ser at vi styrer landet godt, sier Høyres nestleder Bent Høie.