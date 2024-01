Ferjeselskapene er mange steder i Norge pålagt å kjøre syketransporter.

At det kan skje når som helst, får konsekvenser for den ordinære ferjedrifta. Det har nemlig blitt vanskeligere å få dispensasjoner fra mannskapenes hviletidsbestemmelser det siste året.

Det fikk kreftsykepleier Ingri Langaas Mausner på Jøa i Trøndelag merke i romjula. Ferjeturen ble plutselig avlyst da hun skulle på jobb.

– Fullstendig uholdbart

– For første gang på 20 år kom jeg meg ikke på jobb på Sykehuset Namsos. Jeg vet at ferjeavganger er blitt innstilt også tidligere, men dette er første gang jeg rammes, sier Mausner til NRK.

– Vegen vår var stengt i fem timer på grunn av ambulansetur og påfølgende hviletid for mannskapet. Det er fullstendig uholdbart. Det er nesten ikke til å tro at vi ikke har bedre beredskap.

I Trøndelag er det ferjestrekningene Ølhammeren-Seierstad og Skei-Gutvik som har disse utfordringene.

I fjor var det 121 slike beredskapturer på de to sambandene.

Strenge krav til sikkerhet

Det er Sjøfartsdirektoratet som har skjerpet inn praksisen rundt mannskapenes hviletid.

– Hviletiden skal ikke være kortere enn seks timer i løpet av en 24-timersperiode. I 2023 ble likevel 59 av 69 søknader om dispensasjoner fra hviletidsbestemmelsene innvilget.

Det skriver direktoratet i en e-post til NRK.

Namdalsavisa har også omtalt saken.

– Det er viktig å påpeke at kravene til sikkerhet skal være strenge. Selv om to saker kan se relativt like ut, så kan det være forhold som gjør at utfallet likevel bli ulikt.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for ferjetilbudet.

Fylkesvaraordfører i Trøndelag, Pål Sæther Eiden (H), mener flere må samarbeide for å bedre tilbudet.

– Jeg skjønner godt frustrasjonen når ferja ikke går. Vi må ha forutsigbarhet i ferjetrafikken. Dette er et problem flere steder, og vi vil ta opp saken med andre fylker, lover Eiden.

Fylkesvaraordfører Pål Sæther Eiden mener alle parter må samarbeide for å finne en løsning. Foto: Rita Kleven

Både Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet er koblet på saken.

– Kollektiv avstraffelse

Også i Møre og Romsdal fører syketransport til ferjeinnstillinger. Mellom Eidsdal og Linge har søknaden om dispensasjon for hviletidsreglene blitt avslått.

Mandag ble de tidligste turene innstilt på grunn av ambulanseoppdrag.

Det frustrerer Hilde Ljøen Melchior som er avhengig av ferja for å komme seg til jobb.

– Skulle noen være så uheldige at de trenger helsehjelp, så blir det en kollektiv avstraffelse slik at vi ikke kommer oss ut av bygdene våre, sier hun.

I vinterhalvåret er det i snitt to beredskapsturer i måneden om natta i sambandet.

– Nå jobber vi sammen med Fjord1 og beredskapsaktørene for å få på plass løsninger så snart som mulig, sier Stig Helle-Tautra.

Han er avdelingssjef i Fram i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Hilde Ljøen Melchior og ektemannen Roy Johnny Meek er avhengige av ferja både til jobb og fritidsaktiviteter. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Håper de ser på kravene på nytt

I Nordland og Vestland er frustrasjonen like stor.

– Vi har flere eksempler der tidligere dispensasjoner fra ordinære hviletidsbestemmelser har blitt trukket tilbake. Konsekvensen har enten blitt redusert rutetilbud eller økt bemanning, opplyser Marianne Dobak Kvensjø.

Hun er fylkesråd for samferdsel i Nordland.

Marianne Dobak Kvensjø er fylkesråd for samferdsel i Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Arve Helle (Ap) er leder i hovedutvalget for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune.

Han mener at den nye praksisen reiser spørsmål ved om ordninga med beredskap kan videreføres på samme måte som før.

– Dette kan det føre til at ordinære avganger blir innstilt. Det er svært uheldig for våre reisende, og kan være utfordrende med å oppfylle lovpålagt skoleskyss.

– Vi mener det er helseforetakene som er ansvarlige for å finansiere grunnberedskapen, og eventuelle merkostnader ved å ha ekstrabemanning om bord.

Beklager problemene

Det er selskapet Torghatten Midt som driver mange av ferjene i Trøndelag og Nordland.

Administrerende direktør Mariann Grønseth beklager problemene som har oppstått, men sier at det er lite de kan gjøre.

– Vi ønsker å levere et tilbud som er forutsigbart. Men det må ikke gå på bekostning av sikkerheten. Vi må forholde oss til de rammene lovverket og sjøfartsmyndighetene setter for drifta vår.

Administrerende direktør Mariann Grønseth i Torghatten Midt sier at de må forholde seg til lovverket, og ta sikkerheten på alvor. Foto: Anders Werner Øfsti

Nå lover Trøndelag fylkeskommune at saken skal få høy prioritet.

– Først må vi høre med operatørene om hva vi kan få til nå, og på lang sikt vil vi snakke med andre fylker, med departement, Sjøfartsdirektoratet, og organisasjonene. Sammen må vi finne ut hvordan vi løser dette, sier Pål Sæther Eiden.