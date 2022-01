Rundt 60–70 personer er evakuert fra boligområdet, opplyser politiet til Trønder-Avisa.

– Jeg fikk bare beskjed fra svigermor at vi måtte ut. På grunn av at det er funnet en bombe eller noe sprengstoff under gravearbeidet der borte, sier Jo Koppang til NRK.

Lokale eksperter skal først vurdere sprengstoffet, opplyser politiet til NRK. Foto: Vegard Woll / NRK

Rundt 20 bolighus er evakuert

En sikkerhetssone på 100 meter er nå opprettet, sier innsatsleder Terje Bolås i Trøndelag politidistrikt.

– Det er foretatt evakuering av de bolighusene som ligger innenfor en sone av 100 meter. Det er rundt 20 bolighus. Vi har vi nå sperret innfartsårene mot stedet, sier Bolås.

Det er snakk om sprengstoff som sannsynligvis har ligget der lenge, opplyser politiet.

Usikkert når de kan dra hjem igjen

De som har blitt evakuert kan møte på rådhuset i Steinkjer, som vil fungerer som senter for evakuerte i dag, forteller innsatslederen. De blir de tatt imot av representanter fra politi og kommune.

– Når får de evakuerte komme tilbake?

– Det er litt vanskelig å si. Vi venter på lokal ekspertise som skal ta en førstevurdering om de har kompetansen selv til å håndtere sprengstoffet. Om de har det, er det sannsynlig at vi får kontroll på dette relativt raskt, sier Bolås og fortsetter:

– Hvis de ikke har kompetansen selv er det bombegruppen i Oslo som håndterer det. Da tar det naturlig nok lengre tid.