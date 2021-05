Lenker seg sammen i protest mot Equinor – koordinerte aksjoner over hele landet

– Vi mener at Equinor umiddelbart må stoppe videre leting etter olje- og gassressurser, sier Eivind Rindal i XR Trondheim – en lokalavdeling av miljøbevegelsen Extinction Rebellion.

Dette er en global miljøbevegelse som oppstod i London i 2019. De bruker sivil ulydighet som virkemiddel og har blitt kjent for sine til tider store og nokså visuelle demonstrasjoner.

Mandag gjennomfører flere av lokallagene i Norge koordinerte demonstrasjoner mot Equinors anlegg. De er på plass i blant annet Trondheim, Stavanger, Oslo, Bergen og Kristiansand.

– Equinor må fase ut og stenge ned eksisterende produksjon, slik at vi kan unngå en global klimakatastrofe, sier Rindal.

HOVEDKONTOR: Demonstranter utenfor Equinors hovedkontor i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

Har blokkert veien

Utenfor Equinors forsknings- og utvikingsanlegg på Rotvoll i Trondheim satte om lag 20 demonstranter seg til rette i en menneskelig lenke kl. 7 i morges. Bundet sammen med kroker og rør, blokkerer de en hovedankomsten til anlegget.

– Vi mener at Norge og Equinor, som et ledende norsk selskap, har et særlig ansvar, sier Eivind Rindal i XR Trondheim.

I høst gjennomførte Extinction Rebellion flere demonstrasjoner i Oslo, blant annet rettet mot flere departementer som de mener må ta ansvar for å redde klimaet.

Nå er det altså Equinor som står for tur.

– Vi har tjent oss rike på produksjon av olje og gass gjennom generasjoner. Nå er det på tide at vi ikke bare ser profitter, men må bidra i den globale dugnaden for å redde planeten vår, sier Rindal.

DUGNAD: Eivind Rindal i XR Trondheim mener det å redde klimaet er en global dugnad alle må være med på. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

Klar for å ty til sivil ulydihet

Talsperson for demonstrasjonen utenfor Equinors hovedkontor i Stavanger, Cinta Hondsmerk, er klar på at de er klare til å ty til sivil ulydighet framover.

Hun har selv erfart at andre metoder ikke fører fram.

– Jeg har vært klimastreiker, men vi ser at det ikke nytter, sier Hondsmerk.

– I stedet for å få handling, får vi bare en klapp på skulderen og noen pene ord. Vi ser at det som nytter er å bryte loven, selv om det ikke er det vi ønsker.

MATROS: Cita Hondsmerk hadde på seg matrosdrakt, for å symbolisere at dte ikke er for sent å legge om kursen. Foto: Erik Waage / NRK

Setter opp gateteater

I Trondheim opplyser gruppa om at de bedriver informasjonarbeid og setter opp enkle gateteater «som viser hvordan Norges største selskap er med på å styre mot klimaundergangen gjennom sin fortsatte utvinning av olje».

Gruppa opplyste på forhånd at de var innstilt på å både bli arrestert og bli bøtelagt, da andre aksjonister har opplevd dette tidligere, både i inn- og utland.

Blant annet stod Extincion Rebellion i helga bak en demonstrasjon i London, der ni aktivister ble arrestert. Noen hadde limt seg selv fast til Tower Bridge.

Ifølge avisa The Guardian mener demonstrantene at de britiske myndighetene har gjort for lite, etter at de for to år siden erklærte klimakrise.

Lov innenfor ytringsfrihetens grenser

I Trondheim var politiet på plass på Rotvoll rundt kl. 08.30, for å følge med på situasjonen.

Innsatsleder Thor Inge Aas opplyser til Adressa at de har god dialog med demonstrantene, og at disse har lov til å markere seg innenfor ytringsfrihetens grenser.

Så lenge de ikke er til vesentlig hinder eller utfører straffbare forhold skal de få lov til å sitte der. Men politiet har midler for å bryte opp demonstrasjonen om nødvendig.

– Vi håper ikke at det blir nødvendig, så inntil videre får de bare sitte der med rørene. Det er et større problem for dem enn for oss, sier Aas til avisa.

GATETEATER: Enkle gateteater skal illustrere hvordan oljeutvinningen fører til klimaundergang. Foto: Knut Bløtekjær / NRK

– Bør få si sin mening

Equinor har foreløpig ikke meldt at de vil foreta seg noe for å få stanset demonstrasjonene.

– Vi har ytringsfrihet, og alle bør få anledning til å si sin mening, som vi ser her i dag, sier Henriette Undrum.

Hun er plassjef på Rotvoll, og uttaler seg også på vegne av Equinor sentralt.

– For oss er det viktig at det foregår i en sånn form at det ivaretar sikkerheten både for våre ansatte og for de som demonstrerer. Det er håndterbart slik det foregår nå.

SKAL BLI GRØNNERE: Plassjef på Equinors anlegg på Rotvoll, Henriette Undrum, sier de er enige med demonstrantene i at de må satse på mer fornybar energi. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Undrum sier at en grønnere og mer fornybar energi, er i høysetet for Equinor.

– Vi jobber veldig hardt med å tilrettelegge for reduserte utslipp så raskt vi kan, mer elektrisitet og CO2-fangst og -lagring.

– Så dere er egentlig enige med demonstrantene?

– Vi er i alle fall enige i at vi må ha en strategi om å omstille energisystemet. Så har vi sikkert ulike innfallsvinler til den problemstillingen, men at vi skal omstille, det er helt sikkert.