– Jeg vil gjerne vise fram menneskets sårbarhet ved å være naken. Vi er sårbare overfor klimakrisa vi står overfor, sier Sara Van der Moer (31) som lot seg tilsøle av den svarte oljeliknende væska.

Det var en håndfull personer som hadde satt seg ned foran inngangsdøra til Olje- og energidepartementet mandag. Aksjonistene protesterte mot regjeringens oljepolitikk.

Ifølge klimaaktivisten virker ikke underskriftskampanjer. Hun var derfor villig til å bruke et mer kraftfullt symbol – sin egen kropp, for å få oppmerksomhet om klimakrisa.

– Jeg håper at folk blir mer bevisst på hva som skjer ved at vi gjør noe som dette, sier Van der Moer.

Demonstrasjon utenfor Oljedepartementet Du trenger javascript for å se video. Demonstrasjon utenfor Oljedepartementet

På et av vinduene til olje- og energidepartementet har aktivistene sprayet pluss fire grader med et utropstegn etter seg. I tillegg hadde de med seg et banner med påskriften: «La olja ligge».

– Vi trenger en grønn omstart nå, ropte klimaaktivistene i gruppa Extinction Rebellion i en ropert.

Departementet tilkalte politiet, som arresterte aktivistene. Ingen gjorde aktivt motstand da de ble pågrepet. Foto: Milana Knezevic / NRK

Regner med flere arrestasjoner

Kort tid etter dukket politiet opp, etter å ha blitt tilkalt av olje- og energidepartementet.

Da aktivistene ikke flyttet på seg, ble de båret bort av politiet. Ingen gjorde aktivt motstand da de ble pågrepet.

– De har markert på en stille og fredelig måte, sier innsatsleder Magnus Strande i politiet.

I alt er 40 personer arrestert i tre ulike demonstrasjoner mandag. Politiet er forberedt på at det blir flere aksjoner i dag.

– Ja, det er vi. Så langt har vi arrestert 40. Det blir nok flere, sier Strande.

Ifølge Strande blir demonstrantene kjørt til arresten, og kan vente seg et forelegg.

Limte seg fast i departementet

Mandag morgen ble flere klimaaktivister fjernet av politiet etter at de blokkerte en trafikkert gate i Oslo sentrum.

Rundt 80 klimaaksjonister sperret trafikken i krysset mellom Karl Johan og Fredriks gate ved Slottet. Dette er en av de store innfartsårene til Oslo.

Litt senere aksjonerte aktivistene utenfor Nærings- og fiskeridepartementet. Der limte noen av dem seg fast til bygningen i fiskekostyme.

Aktivistene hadde kledd seg ut som fisker da de stod utenfor Nærings- og fiskeridepartementet. Flere limte seg fast til veggen i departementet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– De krever at myndighetene skal erkjenne global oppvarming og ødeleggelse av biosfæren, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.

Han sier at aktivistene på ingen måte er aggressive mot politiet eller andre på stedet.

– De er her utelukkende for å bli tunge og vanskelige å fjerne.

Klimademonstranter i Oslo Du trenger javascript for å se video.

Aktivistene hadde lenket seg fast til tunge jernrør. De hadde bannere, hvor det blant annet sto: «Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden».

– Bortskjemte pøbler

– Dette er ting vi kjenner fra grupperinger fra andre land. Nå skal de ødelegge for vanlige folk i Oslo. Det er bortskjemte pøbler, yrkesdemonstranter som ødelegger for klimasaken. Det sier Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Høyre.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Stefan Heggelund, kaller klimaaksjonistene for «bortskjemte pøbler". Foto: Hallvard Norum / NRK

– Du får ikke noe sympati for klimasaken med dette, og det er viktig at vi har. De kunne sett på hvordan de klimastreikende ungdommene gjør det, og lært noe om hvordan de kan gjøre dette skikkelig.

Heggelund sier at hvis folk sperrer trafikken for vanlige folk, blir de sure. Det kan gjøre at folk også mister sympatien for klimasaken.

Anders Fougner i Extinction Rebellion, sier han synes kommentaren om at aksjonistene er bortskjemte pøbler er merkelig.

– At folk bruker sin egen tid og er villige til å betale 12.000 kroner av egen lomme for å markere en så viktig sak, viser vel at vi ikke er bortskjemte.

– Må stanse oljeindustrien nå

– Vi har et klart budskap til politikerne. Det er nok nå. Dere må stanse oljeindustrien. Vi kommer til å forstyrre til de har stanset oljeindustrien. Vi vil ha en fremtid, og det er deres ansvar å gi oss den. Det sier en av demonstrantene, Dag Kolstø.

Aksjonist Dag Kolstø i Extinction Rebellion sier at aksjonen er nødvendig, og håper at folk forstår hvorfor de gjør dette. Foto: Ali Iqbal / NRK

Han skjønner at demonstrasjonen er ubeleilig for folks hverdag og for politiet.

– Men vi kan ikke fortsette hverdagen som vanlig. Vi må passe på livet, livet til våre barn. Når folk ser oss sitte her og blokkere gaten på Ring 1, så skjønner de at noe er alvorlig galt. Mitt håp er at de forstår at dette har med oljen å gjøre, sier Kolstø.

Han sier at de har prøvd andre aksjonsformer, men at det er umulig å nå fram med budskapet.

Gruppen planleggere flere aksjoner i løpet av dagen.