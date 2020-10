Etterforsker voldtekt av lita jente i Trondheim

Politiet fikk melding om hendelsen i 1440-tida fredag da jenta var på vei heim fra Breidablikk skole. Her skal en mann ha befølt den lille jenta.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Dette har skjedd i et boligområde på dagtid ovenfor et barn som er på vei hjem fra skolen. Vi har satt alle tilgjengelige resurser inn i etterforskningen, skriver Bente Bøklepp politiadvokat i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

PÅ VEI HEIM FRA SKOLEN: Seksåringen skal ha blitt stanset av en mann på vei heim fra Breidablikk skole. Foto: Bjarte Johannesen

Lørdag ettermiddag jobbet politiet med rundspørringer i området.

– Det gjøres tekniske undersøkelser, avhør og vi ønsker å komme i kontakt med folk som har videoopptak fra området, sier Bøklepp.

Ingen er pågrepet

Så langt er ingen pågrepet eller arrestert i saken, og politiet etterforsker den for fullt.

– Politiet har ingen opplysninger om at dette er noe annet enn en enkeltepisode, og vi har ikke fått melding om at andre har vært utsatt for det samme. Gjerningspersonen er ikke pågrepet og vi oppfordrer derfor foreldre til å være litt ekstra oppmerksomme, fortsetter Bøklepp hos politiet.

Politiet har også vært i kontakt med skolen.

– Politiet ser svært alvorlig på hendelsen og har kalt inn nødvendige ressurser som er viktige for saken. Vi har fullt trykk på etterforskningen, sier Bøklepp lørdag ettermiddag.

Etterlyser vitner

Politiet ber nå vitner melde seg.

Det var gjort observasjon av en person som beveger seg langs Mentz Skjetnes vei ca. kl. 14.20 fredag. Denne personen har nå meldt seg og har status som vitne i saken.

Hvis noen har videopptak gjort med for eksempel bil, telefon eller overvåkningskamera, ønsker politiet å bli kontaktet.

– Vi er interessert i alle opptak. Uansett om de kan oppleves som uvesentlige så kan en overlate til politiet å avgjøre om de er verdifulle eller ikke, sier Bøklepp.

Politiet setter ikke denne voldtekten i sammenheng med andre saker.

– Det er ikke melding om flere hendelser. Det er ikke grunn til å tro at dette er annet enn en enkeltstående hendelse. Samtidig har vi en gjerningsperson som ikke er pågrepet, sier Bøklepp.

ETTERLYSER VITNER: Politiet ber om at alle personer som var utendørs i området fra Breidablikk skole – Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei fredag ettermiddag om å melde fra til politiet. Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Trondheim kommune for kommentar.