– Jeg mangler kanskje noen tenner for å kunne smile ordentlig.

Det sier Inge Halseth, som ble slått over ende da han dømte en ishockeykamp, og som slo ut hele tannrekka i overkjeven.

Prisen for å fikse tennene kommer på 230.000 kroner.

Og det finnes forsikringer som hjelper å dekke den økonomiske biten. Men ikke alle enige i at den dekker nok.

Vil legge press på forsikringsselskapene

Om du som dommer skader deg på ishockeybanen, har du nemlig rett på opptil 50.000 kroner gjennom idrettsforsikring.

Dette gjelder tannbehandling.

– Når man er så uheldig og mister hele tannrekka, holder ikke det.

Det sier Jørgen Myhr Refseth, leder i dommerkomiteen Region Midt.

Leder i dommerkomiteen Region Midt, Jørgen Myhr Refseth, ønsker å jobbe for en heldekkende idrettsforsikring. Foto: Hockey4you

Han forteller at dommerne kan velge mellom to ulike lisenser: Grunnlisens og utvidet lisens.

– Vi valgte å gå for utvidet lisens, som er dobbelt så dyrt.

– Det viser seg jo at den forsikringa bare lønner seg dersom du mister en tann.

Nå vil Refseth og dommerkomiteen jobbe for at du ute på isen skal være heldekt, uansett hva som skjer.

– Nå som vi har blitt oppmerksomme på at slike ting kan skje, ønsker vi å legge litt press på forsikringsselskapene som har idrettsforsikringer.

Med heldekkende forsikring mener Refseth ei forsikring som kan dekke hele summen ved en skade som skjer på hockeybanen.

– Det blir som ei full kasko forsikring. Så kan man ta valget før sesongen starter, om man vil bruke grunnlisens som har begrenset dekning eller utvidet lisens som har full dekning.

Han mener dette spesielt bør være en mulighet innenfor breddeidretten.

Får hjelp fra miljøet

Da ishockeymiljøet hørte om Halseths situasjon, ble det opprettet en spleis for å hjelpe han med de store kostnadene.

Inge Halseth har fortsatt smilet på lur. Foto: Bjarte Johannesen

Selv om han mangler hele tannrekka i overkjeven, er det en blidspent kar som møter NRK i Trondheim.

Han er tydelig berørt av gesten fra miljøet.

– Jeg visste ikke at jeg hadde en så stor rolle i gjengen. Jeg vet at folk liker meg, men at de gjør noe sånt for meg synes jeg er veldig flott.

I skrivende stund er det samlet inn 49.660 kroner fra 176 givere over hele landet. Halseth kaller beløpet enormt.

– Det er jo fra folk jeg ikke kjenner også, sier han litt overrasket.

– Jeg er veldig takknemlig for at de opprettet en spleis til meg. Det hadde jeg aldri i verden trodd, så jeg ble veldig rørt.

Populær i miljøet

– Alle kjenner Inge. Han møter opp på alle kamper og dømmer på alle nivå. Han har smilet på lur og er alltid positiv.

Det sier dommerkollega Jacob Matheson.

– Inge trenger smilet tilbake – det er noe alle i hockeymiljøet trenger egentlig.

Refseth synes det er viktig å stille opp når noe sånt skjer.

– Det er veldig rørende å se at spillerne klarer å omstille seg når de ser at han som egentlig skal være banens syndebukk, bare er et menneske han også.

Les også: Ishockeyklubb vil få bort klasseskillet – setter ned treningsavgiften

Åpen for dialog

Det er Gjensidige som forsikrer ishockeyforbundet.

Kommunikasjonsansvarlig i Gjensidige, Line Marcelius, sier tannskader er relativt vanlig i ishockey, og mener at 50.000 kroner skal være god nok dekning for vanlige tannskader.

– Det er sjeldent at det er snakk om så store beløp som i denne saken.

Likevel er det ikke mulig å få dekket en høyere sum per nå, men hun ser ikke bort ifra at de sammen med ishockeyforbundet kan komme til enighet rundt en heldekkende forsikring.

Kommunikasjonsansvarlig i Gjensidige, Line Marcelius, forteller at forsikringsbeløpet på slike skader er likt for alle. Foto: Gjensidige

– Neste gang vi skal vurdere dekninger er det ingenting i veien for å tilby høyere dekningssummer, men det er litt opp til forbundet, for da øker også prisen. Det er ikke umulig å endre på det.

– Vi synes det er prisverdig at idrettsmiljøet har startet en spleis for å hjelpe til i et såpass spesielt skadetilfelle. Det sier mye om kulturen og samholdet der, sier hun.

Fortsatte kampen

Det var like før julen 2022 at det gikk galt for Halseth. Etter å ha slått hodet i isen ble han liggende i et halvt minutt.

– Jeg kjente at jeg hadde ganske vondt i hodet og at jeg var litt susete.

Men det stoppet ikke dommeren fra å komme seg opp på bena igjen og fortsette kampen.

– Jeg liker å gjøre ferdig det jeg har startet på, sier han.

Så Halseth dømte ferdig kampen og dro hjem. Først da han skulle spise kveldsmat oppdaget han at flere av tennene i overkjeven var løse.

Fra før av har han tenner på stift, som følge av sukkerskader.

Tennene ble bare løsere og løsere, og 1. juledag datt alle ut.

Les også: Slik så Jessica (14) sine jeksler ut – ikke uvanlig å se hos norske barn

Nå har Halseth gått ti måneder uten tenner, noe som gjør det vanskelig å tygge maten.

– Det blir ikke så mye kjøtt dessverre.

Men uhellet har ikke skremt ham av isen. Heller tvert imot.

– Jeg dømte to kamper senest i går, så det er ikke noe problem, smiler han.