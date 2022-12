Vi vil høyre di meining: Bli med i debatten under! 💬

Erlend Elias Skoglund Bragstad brukar pelsar han enten har arva eller kjøpt brukt, til dømes hjå Kirkens Bymisjon, og han gjer det med godt samvit.

– Då bidreg du ikkje til produksjon og du er heller ikkje skuld i at dyr har vorte utsette for liding.

Det utsegna tek Siri Martinsen, leiar i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH, skarp avstand frå.

– Kler du deg i pels er det eit signal til verda om at dyreplageri er greitt, meiner ho.

I 2019 vart det vedteke at alle formar for pelsdyrdrift skal opphøyre i Noreg. Årsaka er at dyr ikkje skal lide for menneska si skuld.

Dette seier lova: Ekspandér faktaboks 21. juni 2019 vedtok Stortinget med 101 mot 68 stemmer ei ny lov om forbod mot å halda pelsdyr.

Det er ikkje lov å halde dyr som til dømes mink, sølvrev, blårev, ilder, mårhund og chincilla. Årsaka er at dyra eller avkomma deira ikkje skal lida eller døy med sikte på sal eller anna utnytting av pelsen.

Produsentar som haldt pelsyr per 15. januar 2018, har tida fram til 1. februar 2025 med å avvikla produksjonen.

Det finst ikkje noko forbod mot å bruke pels, men det er ei allmenn haldning at vi skal la vere.

Synes du det er greitt å bruke pels? Ja. Det er tradisjon og kultur. Det er eit varmt plagg Nei. Det er å støtte plaging av dyr og er ikkje aktuelt. Ein pels som er kjøpt brukt eller arva er heilt greitt. Berre om pelsen kjem frå eitt vilt dyr. Vis resultat

Redd for trendsetjande mote

Live Kleveland er kommunikasjonsleiar i Dyrevernalliansen.

Ho slår raskt fast at gjenbruk i seg sjølv er veldig positivt, men ho frårår all bruk av pels som klesplagg, sjølv om han er arva eller resirkulert. Årsaka er at det skapar mote.

Ein mink som vert halden i bur, medan han ventar på å bli del av ei kåpe. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Om du har ein kul stil med brukt pels, kan du vere ein inspirasjon for andre. Folk kan velje å kjøpa seg ein ny pels, for å etterlikne deg, forklarar kommunikasjonsleiaren.

Samstundes seier ho at om ei eldre dame brukar ein gamal pels ho har hatt i mange år, så er det annleis. Det er ikkje trendsetjande på same vis som når eit ungt menneske brukar pels.

– Skodespelar Wenche Foss til dømes, ho brukte pels, men då ho fekk vite korleis dyra vart mishandla, endra ho haldning, fortel Kleveland.

Kva meiner du? Er det mogleg å forsvare bruk av pels, eller ikkje i det heile?

Hei!

Velkommen til dialog hos NRK. Siden du er pålogget andre NRK-tjenester så slipper du å logge inn på nytt her, men vi trenger ditt samtykke på våre brukervilkår for dialog på nett

Foss hadde skåpet fullt av gamle pelsar. Ho valde å bruke dei fram til ho døydde, men i media var ho tydeleg på at ho tok sterk avstand frå pelsdyroppdrett. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Gjenbruk eller berre å hive?

Erlend Elias Skoglund Bragstad er mellom anna kjend frå TV-programma «Skal vi danse» og «Famen Kjendis». Han er vel vitande om at han i kraft av sin posisjon kan framstå som eit førebilete.

– Eg tykkjer det er kult å handla alle slag av brukte klede framfor nye. Om folk let seg inspirere av meg, er det noko miljøet og verda er tent med på langt hald.

Siri Martinsen i NOAH let seg ikkje imponere. Ho meiner at det ikkje finst fornuft i å bruke opp att pels i nokon forstand.

– Å resirkulere pels inn i motebildet att, er ikkje viktig og det er ikkje riktig, når konsekvensen kan gjere situasjonen for dyras velferd dårlegare, seier Martinsen.

Også legg ho til:

– Om du absolutt skal bruke han opp att, får du stappe han inn i veggen, sånn at musa kan få bruke han til musebola sine.

Eit spørsmål om verdisett

Stylist Erlend Elias Skoglund Bragstad set på si side eit stort spørsmålsteikn ved ein annan ting:

– At nokon kjem med kritikk til meg for bruk av pels, medan belte og sko av dyreskinn er heilt innafor, det kallar eg dobbeltmoral.

Det er ikkje Live Kleveland i Dyrevernalliansen samd i.

– Det er stor skilnad på dyra som gir pels og dyra som gir skinn. Dyr som har pels er ville dyr, medan dyr som gjev skinn er i all hovudsak tamme.

Live fortel vidare at ville dyr med pels nærer ein naturleg fykt for menneska. Dei må leve i fangenskap for at vi skal kunne nytte pelsen deira. Det meiner ho ikkje kan samanliknast med tamme husdyr som er menneskas hovudkjelde til skinn til belte og sko.

– Om nokon skal kritisere meg, bør dei ha ein heilt rein sti sjølve, seier Erlend Elias.

Han let seg ikkje overtyde om at alle tamme dyr har det godt, og held fram:

– Om du verken går med skinnbelte, skinnsko eller klede som er laget av plast eller små barnehender – ja då kan me ha ein diskusjon!