NTNU-rektor Anne Borg fråtrer som rektor med umiddelbar verknad.

– For meg er det NTNU sitt beste som tel, seier Borg.

Styret ved NTNU møtest for eit ekstraordinært styremøte for å diskutere Anne Borg si handtering av kjernekraftdebatten i norske medium.

Forskarane Jonas Kristian Nøland og forskar Martin N. Hjelmeland blei offentleg kritisert av NTNU-rektor Anne Borg eit lesarinnlegg ho skreiv i DN.

– Opplever det som ei dolking i ryggen.

Det sa førsteamanuensis ved NTNU Jonas Kristian Nøland til NRK tidlegare denne veka.

Din nettleser støtter ikke innbygging av eksternt innhold Følg det ekstraordinære styremøtet her.

– NTNU har ein jobb å gjere

– Lojalitet til arbeidsgjevar skal normalt ikkje kome i konflikt med ytringsfridom.

Det sa styreleiar Remi Eriksen i starten av det ekstraordinære styremøtet.

Styremedlem takkar Ingrid Bouwer Utne seier det som har kome fram i saka er viktig å ta tak i.

– Heile saka har også vore ein vekkar for viktigheita for akademisk ytringsfridom.

Ytringsfridom og band til næringslivet er noko Bouwer Utne meiner universitetet må jobbe vidare med.

– NTNU har ein jobb å gjere.

Også styremedlem Aksel Tjora påpeiker at saka er ein viktig vekkar.

– Eg håper merksemda rundt denne saka og konklusjonen det har fått kan hjelpe NTNU, seier Tjora.

No går styrer inn i eit lukka møte for å konstituere ny rektor ved NTNU.

– Eg ønsker ny rektor lukke til med arbeidet framover, seier Borg til slutt.

Kritiserte eigne tilsette i lesarinnlegg

Borg skreiv at forskarane Nøland og Hjelmeland har ein retorikk og diskusjonsform ho ikkje kunne stå inne for.

Dei hadde kalla ein rapport, laga for NHO, om kjernekraft for eit bestillingsverk og at det var «kjøpt og betalt». Rapporten konkluderte med at kjernekraft ikkje var eit godt alternativ i Noreg.

Forskarane ved NTNU meiner analysearbeidet ikkje står i forhold til konklusjonane i rapporten.

Nesten samtidig publiserte Nøland og Hjelmeland sin eigen rapport om kjernekraft, som er fagfellevurdert. Dei kom til motsett konklusjon.

Og så blei dei offentleg kritiserte av eigen rektor.

Rektor ved NTNU, Anne Borg, sende ei tekstmelding til Anniken Hauglie i NHO dagen før ho sende lesarinnlegget til DN. Foto: NTNU

I etterkant av sitt lesarinnlegg har Anne Borg blitt kritisert for å setje grenser for ytringsfridomen. Ho har også beklaga at ho kritiserte korleis hennar tilsette formulerte seg.

På styremøtet fredag 15. desember gjekk Anne Borg av som rektor ved NTNU.