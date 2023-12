Fire personer er lettere skadet etter en trafikkulykke på E18 ved Askim. En mann i 20-årene med ukjent skadegrad er fløyet til Ullevål sykehus. Vedkommende var våken da han ble hentet.

Veien er helt sperret i begge retninger. To biler involvert.

– En av disse bilene hadde kjørt ned et skilt som henger over alle de fire feltene. Dette har falt ned og truffet bil nummer to, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas.

Skiltet sperrer alle feltene. Foto: Freddie Larsen

Det er store materielle skader på tunnelteknisk utstyr, og veien blir trolig langvarig stengt, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Først så vil vi ta hånd om de som er skadet på stedet. Deretter starter vi med opprydning og dette skjer i samråd med Mesta og veimyndighetene.

Aas sier at de ikke vet hvor lenge E18 kommer til å være stengt.

Trafikk i retning mot Oslo kan kjøre via av- og påkjøringsramper og ned på E18 igjen. Omkjøring er skiltet for trafikk i retning mot Sverige.

Alvorlig trafikkulykke i Sør-Varanger

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke ved Munkefjord i Sør-Varanger. Ifølge politiet i Finnmark er to biler involvert. Ulykken har skjedd på E6.

– Klokken 13.40 fikk vi inn melding om en trafikkulykke på E6 i Munkefjord, ved Buholmen.

Det forteller Gunnar Øvergård som er operasjonsleder ved politiet i Finnmark. Det er foreløpig usikkert om noen er skadd, men saken fremstår som alvorlig.

– Det fremstår som en veldig alvorlig trafikkulykke, sier Øvergård.

– Det er to biler som har frontkollidert, det er store materielle skader og fire personer involvert.

Ifølge veitrafikksentralen er veien nå stengt.

Hardt skadd etter ulykke ved Skatval

E6 nord for Stjørdal var stengt ved Skatval på grunn av en ulykke. To biler og fem personer skal være involvert i ulykka.

Tre kjøres til nærmeste legekontor for sjekk, mens to personer kjøres til St. Olavs hospital. De er trolig hardt skadd, men skadegraden er ukjent.

Ulykken skal ha skjedd i svingen ved Skatval kirke.

Politiet sier det er ekstremt vanskelige kjøreforhold på stedet. En bil har trolig fått skrens og kommet over i motgående kjørefelt.

To personer er hardt skadd og kjørt til sykehus etter ulykka ved Skatval. Foto: Morten Karlsen / NRK

Frontkollisjon i Oppdal

Åtte personer er involvert i ulykka. Alle blir kjørt til St. Olavs hospital med ambulanse for undersøkelse. Skadegraden er ukjent.

Alle de involverte var bevisste. Like etter halv ett begynte trafikken å flyte som normalt igjen.

– Det er ekstremt glatt. Det er så glatt at det er vanskelig å gå der, sier politiets operasjonsleder Else Stokkebø.

Åtte personer kjøres til St. Olavs hospital etter ulykka. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er muligens snakk om en front-mot-front-ulykke, hvor man er usikker på hva årsaken til ulykka er.

Ulykka skjedde i 80-sona ikke langt fra Drivstua. Airbagene i bilene er utløst.

E6 var stengt i begge retninger og det var stor kø på stedet. Politiet anbefalte omkjøring via Kvikne på riksvei 3.