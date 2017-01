Dyrere å ta lappen hvis du er dårlig bak styret

Kvalitetssikringen av både mopedelever og -lærere skal styrkes. I dét ligger det at mopedlærerne må ha spesialundervisning for å undervise, og at elevene må gjennom mer individuell opplæring for å ta lappen.

Universitetslektor Jan Petter Wigum på Nord universitet. Foto: Morten Andersen / NRK

Siden 2005 har elevene måttet gjennom 14 obligatoriske kjøretimer. Det har kostet rundt 5.000 kroner å ta mopedlappen, ifølge universitetslektor Jan Petter Wigum på Nord universitet.

840 kroner per time

Fra og med i år vil de flinkeste elevene slippe unna med færre kjøretimer. De mindre flinke på ta flere, noe som kan gi store utslag for lommeboka.

– Dersom en elev må gjennomføre ekstra timer, må vedkommende betale det samme som det koster for en MC-kjøretime. Hos oss koster det 840 kroner per time, sier faglig leder Per Anders Lein på Trondheim Trafikkskole.

– Men hvis det er en gruppe på tre elever, som er maksantall vi har lov å kjøre med, vil prisen bli en tredel per time, legger han til.

180.00 registrerte

Universitetslektor Wigum sier at landets kjøreskoler er godt opplyst om de nye forskriftene.

– Men det er nok mange foreldre og ungdommer som ikke er klar over det. For en del vil nok dette komme som en overraskelse, sier han.

Wigum positiv til de nye kravene for mopedopplæring.

– Det er registrert 180.000 mopeder/scootere i Norge. Dette utgjør med andre ord en stor del av trafikkbildet. På grunn av mopedens begrensede fart (rundt 45 kilometer i timen) vil mopedføreren være en utsatt trafikantgruppe, og viktigheten av en bedret opplæring er på sin plass, mener han.

– Kjekt å slippe å bli kjørt

Gunnar Fihn (15) ser fram til å ta mopedlappen. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Gunnar Fihn (15) på Blussuvoll ungdomsskole i Trondheim ser fram til å ta mopedlappen til våren.

– Det blir kjekt å kunne kjøre rundt og slippe å bli kjørt av foreldrene hele tiden, sier han.

Tiendeklassingen var ikke klar over at det er nye regler tilknyttet mopedopplæringen.

– Hvis man er dårlig til å kjøre, kan det jo være greit med noen ekstra timer. Men det er jo selvsagt litt dumt også – da tar det lengre tid og det blir dyrere, sier han.

Hvordan tror du det vil gå med deg?

– Det går nok bra, smiler han.

Øvelseskjøring

15-åringen har ikke øvelseskjørt ennå, men han har planer om å gjøre det. Det er imidlertid en del man må huske på før en kan gyve løs på tohjulingen.

– Man må være fylt 15, og man må kjøre sammen med en voksen som minst er 25 år og som har hatt motorsykkellappen i fem år. Det holder ikke å ha mopedlappen. Dessuten må det være kommunikasjon mellom den voksne og ungdommen, og begge må bruke gul vest under øvelseskjøringen, forteller Jan Petter Wigum.