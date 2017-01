Slik tar du lappen for 3.000 kroner

Er du 16 år og har planer om å ta lappen – og du har nok av tid og kan møte i Stjørdal på opplæring, har du nå en ypperlig mulighet. Da kan du ta lappen nesten helt gratis, dokumentavgifter til veivesenet (rundt 3.000 kroner) er det eneste du må ut med.

Lektor Petter Wigum på Nord universitet, som er de eneste som utdanner kjøreskolelærere her til lands, og de eneste som kan tilby så billig oppkjøring, bekrefter overfor NRK at det er flere hundre ungdommer som har benyttet seg av tilbudet.

Han forteller også at de nå faktisk mangler nok ungdommer som kan komme og kjøre opp hos dem, for en slikk og ingenting.

– Vi har, på samme måte som de private trafikkskolene, fått en liten utfordring med tanke på den nye fraværsregelen. Elevene som er her, for våre studenter, har ikke lenger mulighet til å møte opp fordi de er nødt til å være på skolen, sier Wigum, som håper å bli nedringt av ungdom som ønsker å ta førerkortet.

– Ja, gjerne det! I dag mangler vi jo elever, så det ser vi bare fram til. Men man behøver ikke å ringe, man finner søknadsskjema på universitetets hjemmesider, sier Wigum.

– Fungert veldig bra

Ola Hjellnes fra Stjørdal er en av dem som har benyttet seg av førerkorttilbudet.

Ola Hjellnes er en av mange som har benyttet seg av førerkorttilbudet i Stjørdal. Foto: Privat

– Jeg startet i oktober 2015. Opplegget har fungert veldig bra. Helt topp å kunne spare så mye penger. Nå kan jeg heller legge i litt ekstra til en skikkelig bil, sier han.

– Søsteren min gjorde det samme. Mor og far er veldig fornøyde med at de slapp unna store utgifter til førerkort, ler Hjellnes, som har oppkjøringstime torsdag 5. januar.

Toårig løp

Å anslå hva det koster å ta lappen er vanskelig, men nettstedet Alt om førerkortet har regnet seg fram til at nordmenn i snitt bruker 30.000 kroner på å ta førerkort for personbil (klasse B). Av dette utgjør obligatoriske kurs rundt 13.000 kroner. Kostnadene til kjøretimer utgjør om lag 60 prosent av totalkostnadene. Prisen per time varierer gjerne fra 450–600 kroner.

At man i Stjørdal kan slippe unna med noen tusenlapper for hele førerkortet, høres nesten for godt ut til å være sant. Men det er det altså ikke.

– Det er snakk om en temmelig stor besparelse hvis man kjører opp hos oss, ja, sier lektor Wigum.

Han forklarer videre hvorfor de ønsker seg skoleungdommer i 16-årsalderen:

– Våre studenter har et opplæringsløp som går over to år. Får vi inn 16-åringer, vil de få lappen når de runder 18, sier Wigum.

– Vi tilbyr alt fra trafikalt grunnkurs og fram til den dagen førerprøven er der, fortsetter han.

Søknadsfrist

– Hvilke krav stilles til dem som kan være aktuelle for dere?

– Praksisen til studentene våre foregår i bil under tilsyn av veileder. Det betyr at ungdommene må ha mulighet til å møte opp på de tidspunktene som blir avtalt med studentene våre, sier Wigum.

Søknadsfristen er 1. mars, og opplæringsløpet starter førstkommende høst.