Drømmer om 255 meter i Vikersund

Daniel-Andre Tande tror det er mulig å dra verdensrekorden enda lenger under søndagens avslutning av Raw Air i Vikersund.

– Det kommer an på forholdene. Slik det er meldt, kan det bli vanskelig. Det ser ut som Robert står noenlunde greit. Stefan Kraft så veldig tung ut, men det spørs hvor du får vinden. Ideelt sett tror jeg du kan stå på 255 meter. Jeg har ikke den kurven, jeg sier bare om du står helt ideelt kan du stå der uten problemer, sier Daniel-Andre Tande før siste dag i den norske hoppturneringen.

Stjernen er skeptisk

Andreas Stjernen er litt mer skeptisk til om Kongsberg-hopperens tro på 255 meter er mulig. Sprova-hopperen kjemper om pallplass i Raw Air.

– Det går vel an, men jeg tror ikke du skal dra på mange meter. Du så Kraft var dyp, men det går kanskje an å hoppe en meter til. Vi får bare se når det skjer, sier Stjernen.

Stefan Kraft satte verdensrekord lørdag.

Kraft landet på 253,5 meter i Vikersundbakken lørdag. Han var svært dyp, og flere mente østerrikeren var nedi med rumpa.

Litt tidligere hadde Robert Johansson landet på 252 meter og slettet Anders Fannemels rekordsvev fra to år tilbake.

Robert Johansson hoppet 252 meter i Vikersund, og hadde verdensrekorden i 30 minutter.

– Det var stor idrett. Det er noe av det største jeg har sett. En konkurranse med to verdensrekorder i samme omgang og vanvittig lang hopping. Det var stor spenning helt til slutten, sier landslagssjef Alexander Stöckl om lørdagens rekordfest. Han hadde lovet hopp på 252 meter.

– Det er dønn flatt på 252 meter. Men så kom Kraft og hoppet 253,5. Han har vært i en kjempeform i flere uker, sier landslagssjefen.

Forsvant ut av landet

– Skuffende å miste rekorden til utlandet?

– Litt kanskje, men samtidig er det bra for sporten at ikke Norge alltid har verdensrekorden, sier Stöckl.

Nå tror han på flere rekordhopp.

– Alle tenkte at 251,5 var nok, kanskje 252. Så hoppet Johansson 252, og folk sa igjen nok, men så kom Kraft og landet på 253,5. Jeg vet ikke, 255 kanskje, sier Stöckl.

– Jeg synes det er tidenes hopprenn. Tenk på at utøverne har vært på tur i ni dager. At de presterer så bra, er stor idrett, fortsetter han.

Kanskje blir søndagen enda bedre. Ingen vet, men det som er helt sikkert er at det blir en Raw Air-finale full av spenning og dramatikk.

Tårer i øynene

Nede på sletta sto Stöckls pappa Paul. Han ble blank i øynene da Johansson landet på 252 meter.

– Jeg heier mest på Norge, litt på Østerrike, smilte pappa Stöckl.

– Jeg er så stolt av ham, sa Paul Stöckl om hva sønnen har utrettet med de norske hopperne.

Norges landslagssjef er heller ikke ukjent med å vise følelser.

– Han er veldig lettrørt. Jeg har nok fått noen gener av han. Det er fint at faren min er så interessert, sier Alexander Stöckl.

Ny hoppsko

Duoen jobber i det skjulte med å revolusjonere hoppsporten med en ny sko.

– Vi jobber fortsatt med saken. Det tar tid. Jeg kan ikke love når skoen er ferdig, sier en hemmelighetsfull duo.

PS! I søndagens renn vil TV-seerne for første gang se en svart strek i bunnen av bakken. Den viser til enhver tid hvor langt hopperne må hoppe for å vinne Raw Air sammenlagt. Den grønne laserstreken vil fortsatt være der og indikere hvor langt hopperne må hoppe for å overta rennledelsen.