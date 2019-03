Ser du hva som er feil med dette passfotoet?

– Det er som om de skal ta et modellbilde, noe de ikke skal. De skal ta et teknisk riktig bilde som skal være en nøyaktig beskrivelse av dem.

Det sier Miriam Souid, konsulent ved Trøndelag politikontor. Hun opplever ofte folk som overpynter seg før de skal ta nytt passfoto til politiet.

Mye er lov, som for eksempel sminke og ring i nesen. Men et sted går grensen for politiet.

– De falske øyevippene er et problem, sier Souid.

«Bambiøyevipper»

Hun opplever at mange fokuserer mer på å se pen ut enn at bildet blir tatt riktig.

– Det er mange unge jenter og voksne damer som har på seg «bambiøyevipper». Problemet med det er at de skygger for øyene.

Passfoto blir ikke godkjent hvis ikke alle kriterier er innfridd. Likevel opplever politiet stadig vekk folk som prøver seg på underlige varianter.

– Vi hadde for eksempel en Elvis-imitator som måtte komme tilbake fordi han hadde for mye kinnskjegg.

Religiøse hodeplagg er lov, men bare hvis det er noe man bruker jevnlig eller hele tiden. Men ikke alle påstått religioner slipper til.

– Det kom en mann med dørslag på hodet. Han tilhørte en sekt som mente dørslag på hodet var likestilt med et religiøst hodeplagg, sier Souid.

MÅ VISES: Ørene dine fungerer like godt som et fingeravtrykk. Derfor må de vises på passfotoet. Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Vis ørene

Et nytt pass er gyldig i ti år. Men dokumentgransker på Værnes Lufthavn, Ronny Arntsen, mener det er lurt å skifte oftere hvis mye endrer seg.

– Vi anbefaler å bytte pass i de tilfeller det sklir ut litt, både med frisyrer eller andre ting. Jeg selv har for eksempel fått skjegg, og da anbefalte jeg meg selv å få nytt pass.

Det er også viktig at ørene vises når du skal ta passfoto, siden ørene ikke forandrer seg om du blir tynnere eller tjukkere.

– Alle har forskjellige type ører, det samme med iris i øyet. Det er like bra som et fingeravtrykk, sier Arntsen.

IKKE SMIL: Du skal ikke smile på passfotoet. (Illustrasjonsfoto) Foto: NRK