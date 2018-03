Dette er brannvesenets påskevettregler

Påske i Norge er for mange synonymt med fjell, sol og ski, noe som også fører til at mange har fått fjellvettreglene godt innprentet gjennom årene.

Påskefarer i hjemmet

Men uavhengig av om du er en av dem som flykter til fjells med opptenningsved i sekken og klabbesnø under skiene allerede før palmehelgen, med det som unnskyldning at mandag, tirsdag og onsdag i påsken er inneklemte fridager, eller om velger å bli værende hjemme med bare veier, korrekt temperert pils og mobildekning, er det noen påskevettregler som er mer universelle enn andre.

For vi nordmenn har en egen hang for levende lys og flammer når vi skal kose oss. Spesielt advent er høytid for brann blant annet på grunn av levende lys, men også i påsken pynter vi med gule stearinlys, pølser grilles på bål eller engangsgrill i solveggen og peisen på hytten fyres opp etter flere måneder i hi. Og da kan brannvesenets påskevettregler være gode å ha.

Påskevettreglene

«DISSE PÅSKEVETTREGLENE BØR DU FØLGE!» proklamerer Brannvesenet Midt IKS på sin facebookside.

«Vårt mål er at du skal slippe å oppleve branner eller ulykker der du befinner deg i påsken. Vi har derfor laget noen enkle råd vi håper du vil følge».

1. Det er lov å snu pulverapparatet i tide.

2. Skulle forholdene bli røykfylte og sikten uklar, sikre deg et tidlig varsel ved å teste, eventuelt skifte, batteri i dine røykvarslere.

3. Lag en plan på hvordan du raskest mulig kan komme deg ut i frisk luft avhengig av hvor du befinner deg.

4. Hold varmen inne, og røyken ute, ved å fyre med tørr ved og god trekk. Før du fyrer opp, se til at vær og vind ikke har tettet pipeløpet.

5. Inviter gjerne gjester på middag, men forbli på kjøkkenet mens du lager maten, og se til at levende lys ikke blir stående og skinne for seg selv.

6. Når påskedansen er over, og sulten river i magen, spis nattmaten ute, eller ta en brødskive når du kommer hjem.

7. Lad dine elektroniske hjelpemidler når du selv er våken og til stede. Det samme gjelder for bruk av vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin.

8. Følg fjellvettreglene.

9. Bruker du gass innendørs, se til at ventiler og slanger er i orden, at det er god utlufting i rommet, og monter gjerne en gassvarsler.

10. Sørg for at familie, venner og kolleger blir kjent med påskevettreglene.