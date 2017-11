– Dette er stort for en hobbyfotograf som er ute om natta. Det er helt fantastisk, sier Grethe Lindseth.

I konkurranse med 200 andre var det hennes bilde fra Nord-Trøndelag som ble valgt ut til å pryde statsminister Erna Solbergs julekort til verdens statsledere og omtrent 700 andre.

Bildet er av Steinvikholmen på Skatval i Stjørdal kommune, og ble tatt i oktober i fjor.

Grethe Lindseths bilde fra Steinvikholmen i Stjørdal vil pryde julekortene Erna Solberg sender ut. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jeg var på kinodate med mannen min, og jeg visste at det var meldt nordlys. Så jeg var klar med kamerautstyr og klær i bagasjerommet, og da kinoen var ferdig så kjørte jeg rett ut til Steinvikholmen, forteller Lindseth.

Under nordlyset skiftet hun til varmere klær og begynte å ta bilder.

– Jeg var der helt alene og det var helt fantastisk.

Ikke solnedgang eller måne

Det var i sitt andre år som statsminister at Erna Solberg valgte å inkludere det norske folk i å finne et motiv til julekortene hun sender ut. Hvert år trekker hun et fylke folk kan sende inn bilder av, og i år var det Nord-Trøndelag.

Solberg ringte selv Lindseth for å takke for bildet, og statsministeren var spesielt interessert i hva det gule lyset var.

– Det er ikke en solnedgang. Det er gartneriene på Frosta, forklarer Lindseth statsministeren.

– Gartneriene på Frosta? Agurkene? Det så nesten ut som en solnedgang, men så var jo månen på den andre siden, så jeg var litt usikker, sier Solberg via en videosamtale.

Men det er verken solnedgang eller måne på bildet, for månen befinner seg nemlig bak fotografen.

– Det er mange som blir skuffet når jeg sier det, men det er et Widerøe-fly, sier Lindseth.

Erna Solberg pratet med fotografen av julekortbildet via en videosamtale. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg pratet med fotografen av julekortbildet via en videosamtale.

– Fantastisk vakker

Statsministeren forteller at det var noen tøffe konkurrenter til Lindseths bilde, men at hun falt for dette.

– Jeg syntes fargekombinasjonen var helt utrolig, og selv om det ikke er snø på bildet så ser jeg at dette er et vinterbilde, et høstbilde. Og så er jo Steinvikholmen fantastisk vakker på dette bildet, sier hun.

– Hva blir årets hilsen på kortene?

– Det blir litt forskjellig. Jeg forsøker å gjøre det litt personlig, i alle fall hvis jeg kjenner de. Så det blir en liten hilsen og så står det bak på kortet at dette er fra Nord-Trøndelag og at det er Steinvikholmen i Stjørdal kommune.