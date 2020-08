Det som hadde vært en hyggelig kveld med biljard endte i grov vold og sykehusopphold for 46-åringen fra Ila i Trondheim.

Natt til torsdag 20. august var Dag Olav Tiller og en kamerat på vei hjem etter å ha spilt biljard og drukket noen øl. På veien hjem mot Ila ser de to-tre personer som forsøker å stjele en sykkel som står parkert ved Skansen stasjon.

– Når vi er ti meter unna sier jeg: "Gutter, nå har dere knota med denne sykkelen i tre-fire minutter. La nå eieren få sykkelen sin i morgen. La sykkelen være og så går dere videre med kvelden deres", forteller Tiller.

Da blir den ene av dem svært hissig.

– Jeg trodde han bare tulla, så jeg spør om vi skal danse. Det var kanskje litt frekt og sarkastisk, men det hadde vært en fin kveld og det var god stemning. Så husker jeg bare at jeg blir slått skikkelig hardt og etter det vet jeg ikke noe mer, sier Tiller.

Det var i Adresseavisen 46-åringen først fortalte sin historie.

GROV VOLD: Her ved Skansen stasjon i Trondheim ble Dag Olav Tiller utsatt for grov vold av noen som forsøkte å stjele en sykkel. Foto: Edward Johansen Stenlund / NRK

Alvorlig skadd

Tiller våkna på St. Olavs hospital dagen etterpå. Da var halve ansiktet slått inn. Kirurgene brukte tre timer på å blant annet sette inn titanplater over og under det ene øyet.

I tillegg hadde han blåmerker nedover lårene og problemer med et kne.

Politiet beskrev skadene som alvorlige da de meldte om hendelsen.

Han preges fortsatt av volden han ble utsatt for.

– Jeg har ennå litt hjernerystelse. Om jeg går til venstre så ramler jeg. Jeg kan komme på ting, som ikke er assosiert til hendelsen, men som plutselig trigger et minne fra det som skjedde, sier Tiller.

– Jeg kjenner fortsatt på den onde, mørke magefølelsen, fortsetter han.

Ingen mistenkte

Politiet har snakket med både vitner og overvåkningsvideo fra området etter overfallet. Men det har foreløpig ikke ført til at noen er pågrepet i saken.

– Vi har dessverre ingen mistenkte så langt, sier krimvaktleder Heidi Forfot Gjersvold ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Snur det til noe positivt

Tiller mener fortsatt det er viktig at man bryr seg når man ser urett skje rett foran seg. men han ville ikke gripe inn på samme måte en gang til.

Volden har satt sine spor.

– Det var en feiltagelse av meg å gjøre det sånn som jeg gjorde. Jeg kunne sagt noe på avstand og så kunne jeg kontakta politiet. Det hadde vært tryggere. Men jeg synes absolutt at folk skal bry seg, sier han.

Og Tiller vil fortsette med å bry seg. Derfor prøver han nå å få arrangert et anti-volds-arrangement i Ilaparken i løpet av september.

– Det blir appeller og et assortiment av lokale, velkjente artister. Vi tar imot all interesse og ideer for at dette skal bli virkelig, avslutter han.