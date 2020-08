Det var like etter klokka 01 at mannen i 40-årene kom over to menn og ei kvinne som prøvde å stjele en sykkel ved Skansen stasjon.

Da han konfronterte dem med dette, gikk de til angrep på mannen.

– Vi fant en mann som var bevisst, men han har sannsynligvis vært bevisstløs før vi kom til stedet, forteller operasjonsleder Roger Mogstad hos politiet i Trøndelag.

Alvorlige hodeskader

Ambulansefolka fikk hjulpet mannen på stedet før de kjørte han videre til St. Olavs hospital. De fortalte at mannen hadde alvorlige hodeskader.

Han behandles nå på sykehuset for skadene.

Politiet er foreløpig usikre på om det er brukt noen form for slagvåpen.

Ingen pågrepet

Politiet har i løpet av natta avhørt folk som var vitne til hendelsen. I tillegg har sikra seg spor og sett på overvåkningskamera i området.

Så langt er ingen pågrepet, men politiet har god tro på at de skal klare det.

– Vi leter etter to menn og ei dame. Den ene mannen skal være i 30-årene. Vi har ikke pågrepet noen enda, men det har vi håp om at skal skje, sier Mogstad.

Han oppfordrer gjerningspersonene om å melde seg til politiet.

– Fornærmede er ikke avhørt enda, men det vil nok skje litt ut på dagen, forteller Mogstad.