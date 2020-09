D.D.E.-Bjarne raser mot søppelplaner i hjembyen

Brøndbo står like ved innfartsvegen til hjembyen sin Namsos. Han forteller NRK om de store planene det lokale avfallsselskapet har i dette området på Spillumstranda.

Her vil de bygge et nytt og moderne avfallsanlegg til rundt 200 millioner kroner.

NÆRT SENTRUM: Avfallsanlegget planlegges på Spillumstranda, i bakgrunnen av bildet. Bare noen hundre meter fra Namsos sentrum. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Skrev leserinnlegg

Men tomta ligger bare noen hundre meter fra Namsos sentrum og et boligfelt. Brøndbo har engasjert seg sterkt, og skrev i august et leserinnlegg i lokalavisa om saken.

«Er mildt sagt overrasket over at en gjeng med folkevalgte kan bli enige om at det skal etableres et avfallssorteringsanlegg på Spillum. Vet de egentlig hva de gjør? Det kommer til å bli problemer med fugler, støy, lukt osv. Har sett mange «lukkede anlegg» som liksom skal fjerne disse problemene, men det funker ikke. Regner med at Bilsenteret AS, Høylandet Auto AS, Biltema og Namsos Fritid AS kommer til å bli særdeles misfornøyde naboer.», skrev han.

– Ja, jeg er veldig engasjert. Om avfallsanlegget blir bygd frykter jeg for stygg lukt, mye fugler og et dårligere omdømme for byen, sier Brøndbo til NRK.

En måned etter at han skrev innlegget, har flere støttet han på sosiale medier, og engasjementet mot avfallsplanene har vært stort.

– Jeg tror ikke det er så lurt å bruke ei av de få ledige næringstomtene igjen nært Namsos sentrum, til dette. Legg det heller til nabokommunen vår, på industriområdet på Skage, er Bjarnes klare oppfordring.

Naboer fra boligfeltet Lauvhammeren NRK har vært i kontakt med, er også skeptiske til det planlagte avfallsanlegget. En av dem skriver til NRK, «Kommer dessverre ingen vei som privatperson mot de høye herrer.» Men ingen vil stå fram med kritikken av planene.

BLIR BRA: Direktør Asle Hasselvold i Midtre Namdal Avfallsselskap lover et anlegg som vil spare innbyggerne i Namdalen for penger. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Topp moderne anlegg

Men Midtre Namdal Avfallsanlegg har langt på vei bestemt seg for å bygge på Spillumstranda i Namsos. De har vurdert fem alternativer for et nytt avfallsanlegg for kommunene i Namdalen.

– Spillumstranda kom best ut, både økonomisk og miljømessig. Folk i Namdalen vil spare penger på at vi bygger et nytt anlegg, sier direktør Asle Hasselvold i MNA.

– Nå skal vi bruke det neste året på å lage et forprosjekt, og så håper vi at det står et nytt og moderne avfallsanlegg ferdig om tre år, sier han til NRK.

Hasselvold kan berolige kritikerne om at et moderne avfallsanlegg ikke er slik anleggene var for noen tiår siden.

– Vi graver ikke ned avfallet i jorda lenger. Et moderne anlegg er lukket, med unntak for behandling av metall og kanskje trevirke. Vi er som et knutepunkt der avfallet kommer inn og transporteres videre, sier han.

– En gunstig plassering

Namsos kommune har kjøpt tomta på Spillumstranda, og stiller den til disposisjon for avfallsselskapet.

Ifølge ordfører Arnhild Holstad har et enstemmig kommunestyre støttet planene. Hun mener det er en gunstig plassering, og tror dette er framtisrettet for en voksende næring.

– Dette blir et omsorteringsanlegg og ikke noe søppelanlegg som det vi i dag har på Stormyra i Overhalla. Det finnes tilsvarende anlegg i tettbygde strøk flere andre steder i landet også. Da bør det være mulig å få det til på industriområdet på Spillum også, mener Namsos-ordfører Arnhild Holstad.

– Vi tar selvsagt bekymringene til våre innbyggere på alvor, men har fått gode forsikringer fra ekspertene om at dette blir et flott anlegg, sier Holstad til NRK.

DAGENS ANLEGG: MNA mener dagens avfallsanlegg på Stormyra i nabokommunen Overhalla, ikke holder mål lenger. Foto: Espen Sandmo / NRK

Men Bjarne Brøndbo lar seg ikke overbevise av ordførerens, avfallsselskapets og direktørens argumenter. Han tviler på at det er så lurt å bygge et avfallsanlegg på ei tomt som ligger så nært Namsos sentrum.

– Jeg tror ikke dette er det smarteste valget. Jeg mener det er lite framtidsrettet. Om 20 år tror jeg de som vedtar dette vil se seg over skulderen, og si at det var dumt at vi bygde dette her, sier Bjarne Brøndbo.