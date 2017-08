Fra spanske La liga møter Østersund Athletic Bilbao, mens den siste motstanderen blir et lag fra Øst-Ukrania. Derfra får det svenske sensasjonslaget et dobbeltmøte med Zorja Luhansk, fra den helt østligste provinsen, i det urolige Øst-Ukrania.

28. september skal Hertha Berlin innta Jamtkraft Arena i Østersund med plass til 6 000 tilskuere.

Et fotballeventyr rett over grensa fra Trøndelag

Ingen kommer mer fra intet til Europa enn Østersund.

Svenskene vant 2–0 og slo ut greske PAOK på bortemålsregelen torsdag. Det er en prestasjon få trodde de kom til å greie.

Måtte vinne med to mål mot solide grekere

Eventyret så ut til å stoppe i siste kvalifiseringsrunde. Laget måtte ha to scoringer med under en halv omgang igjen mot tradisjonsrike PAOK fra Tessaloniki, men seks magiske minutter mot det greske laget snudde alt på hodet.

Hjemmelaget scoret to ganger, i det 71. og 77. minutt. Dermed endte det 3–3 over to kamper. Svenskene tapte 1–3 i Hellas, men bortemålet skulle vise seg å være gull verd.

Et jämtsk eventyr

For ikke lenge siden var Østersund bare en middels lokal klubb i Sverige. Ingen drømte om europacupfotball i byen, som er mest kjent for barnefotballcupen Storsjøcupen første uka i juli, dit særlig inntrøndere drar i store familieflokker.

Men engelske Graham Potter som har vært trener for Østersund siden 2011, har ført klubben till toppen i Sverige, på linje med storheter fra Stockholm, Malmø og Gøteborg.

Galatasaray sendt til Tyrkia med tap

Tidligere i høst slo Östersund sensasjonelt ut tyrkiske Galatasaray med 3–1 sammenlagt.

Torsdag kveld trodde Sverige liksom ikke sine egne øyne, da Østersund plutselig var klar for det celebre selskap blant fotball-Europas beste lag.