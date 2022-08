Forklarer Jarstein-vrakingen: – Det var litt intenst

Årsaken til suspensjonen skal være en konflikt med keepertrener Andreas Menger dagen før kampen. Den tyske storavisen Bild rapportene om saken først, før Kicker.de skriver at de har samme informasjon.

– Rune var ikke med mot Frankfurt av sportslige og disiplinære årsaker. Det blir nå et møte med ham og hans rådgiver veldig snart, forklarer sportsdirektør i Hertha Berlin, Fredi Bobic, til avisen.

Ifølge rapportene skal Jarstein ha kritisert keepertrenerens metoder og kommunikasjon.

NRK har ikke lyktes å få en kommentar fra Jarstein.

BÆREBJELKE: Jarstein var i mange år en viktig spiller for både Hertha Berlin og det norske landslaget. Her fra hans hittil siste kamp 30. mars 2021 i landskampen mot Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

– Intenst

Senere søndag lettet Bobic mer på sløret om hendelsen som førte til at Jarstein ble droppet fra Frankfurt-kampen.

– Det skjedde noe som ikke er på agendaen. Det var litt mer intenst. Vi hadde en samtale fredag. Etter samtalen tok vi Rune ut av troppen, av hensyn til hvordan samtalen var og hvordan den gikk, sier Bobic ifølge nyhetsbyrået AP, gjengitt av Süddeutsche Zeitung.

De tyske avisene mener det nå ligger an til at klubben terminerer nordmannens kontrakt.

– Jeg kan ikke si det på den måten ennå. Jeg tok opp det med rådgiveren og med Rune selv, hvordan vi skal forholde oss til hverandre og hvilke ord man skal velge. Man kan være kritisk, men tonaliteten og språket var helt feil, men jeg kan ikke si noe om det, sier Bobic.

– Det er synd fordi det rammer en person som har vært her lenge og det går ikke upåaktet hen, fulgte han opp.

– Sier mye om Hertha

Den tidligere Odd-, Viking- og Rosenborg-keeperen har spilt 178 kamper for hovedstadsklubben i Tyskland og har kontrakt ut sesongen 2022/2023.

– Jeg tenker det sier veldig mye om Hertha som klubb at de suspenderer den spilleren som har vært deres viktigste bærebjelke og sørget for en slags kontinuitet i noen kaotiske år, sier Bundesliga-kommentator for Viaplay, Eivind Bisgaard Sundet til NRK.

– Om dette er slutten for Jarstein i Tyskland, er det veldig trist, følger han opp.

TRIST: Eivind Bisgaard Sundet mener saken er trist for Rune Jarstein. Foto: Viasat

Jarstein spilte sin hittil siste tellende kamp for Hertha Berlin i mars 2021. Siden har han vært satt ut av spill i langt over ett år etter et hardt covid-19-forløp hvor han pådro seg en betennelse på hjertemuskelen og en kneoperasjon i vår.

Likevel har 37-åringen kommet tilbake i løpet av sommeren og var på benken i serieåpningen mot Union Berlin 6. august. Lørdag var han erstattet med unggutten Tjark Ernst.

– Planen slik jeg hadde hørt det var at Jarstein skulle fullføre kontrakten sin før han fikk en eller annen rolle i klubben. Hertha så for seg at han skulle fortsette hos dem, men når han blir suspendert og det er snakk om å terminere kontrakten er det vanskelig å vite. Da vil jeg tro at det blir en retur til Norge eller at han legger opp, spekulerer Bisgaard Sundet.

Jarstein har tidligere uttalt at han ser for seg å spille profesjonelt til han er over 40 år og gjerne avslutte karrieren for Odd i norsk eliteserie.