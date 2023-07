Torsdag ettermiddag kolliderte ein mopedbil og ein personbil i Beitstad i Steinkjer. To tenåringsjenter sat i mopedbilen.

Marianne Setten døde alt torsdag, medan Carmen blei frakta til St. Olavs hospital med luftambulanse med alvorlege skadar. Søndag blei det kjent at ho døde av skadane.

Mora til Carmen offentleggjorde dødsfallet på si eiga Facebookside. Og i samråd med foreldra deler NRK namn, bilete og teksten i innlegget.

– Verdas beste dotter, med det største hjarte Carmen Otnæs, døde frå oss no.

Det skriv mora søndag ettermiddag.

16.-åringen kjempa for livet på sjukehuset i dagane etter ulukka, men livet stod ikkje til å redde.

– Ta vare på kvarandre. Livet kan fort snu. Dei beste går først.

Det skriv mora på vegner av familien som ønsker hjelp og trøyst i kvardagen, framfor tilsende blomar.

Til Stavanger Aftenblad fortel mora at Carmen hadde flytta frå Stavanger til Steinkjer for å begynne på vidaregåande til hausten.

Vener og familie har i dagane etter ulukka samla seg der det skjedde for å minnast dei to tenåringsjentene. Foto: NTB

– Eit sjokk og botnlaus sorg

Søndag kveld og ettermiddag har Steinkjer kommune arrangert open kyrkje og samling på ein av ungdomsskulane i kommunen.

– Dette er eit sjokk og ei botnlaus sorg, seier ordførar Anne Berit Lein i Steinkjer kommune.

Ordførar i Steinkjer kommune, Anne Berit Lein, seier heile lokalsamfunnet er i sorg. Bilete er tatt ved ei annan anledning. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ordføraren beskriv situasjonen som dramatisk og tung for heile lokalsamfunnet, og særleg for dei pårørande.

– Særleg for dei familiane som er direkte råka, men her er det ungdommar som har levd sosiale og aktive liv med mange vener.

Møteplassar for pårørande

Ungdommane har eit stort behov for å få møteplassar, så det legg kommunen til rette for søndag kveld.

– Det er viktig at desse tilboda er her og det blei godt tatt i mot av dei som kom. Me vil vere på tilbodssida i tida framover dersom det kjem nye tilsvarande behov.

Også i Stokka kyrkje i Stavanger er det open kyrkje på måndag frå klokka 18 til 20. Det opplyser mor til Carmen om på Facebook.

Steinkjer kommune jobbar med å få stengt av vegen der ulukka skjedde i nokre timar på måndag. Dette for at pårørande kan minnast jentene i trygge omgjevnader.

Fram til dette har politiet senka hastigheita på vegen frå 80 til 50 km/t.

Trafikkulykka er under etterforskning. Det er gjort tekniske undersøkinger og det er førebels ikkje klart hva som er årsak til ulykka, skriv politiet i ei pressemelding.