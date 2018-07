– Når kundene kommer inn i butikken og oppdager at dette er eneste alternativ, blir mange litt skeptiske. Men etter to-tre ganger er de trygge, sier kjøpmann ved Bunnpris Prinsen og Bunnpris Bakklandet i Trondheim, Frode Johansen.

Butikkene hans er to av Norges fire dagligvarebutikker hvor kassene er kastet ut.

Ikke færre ansatte

Det er onsdag ettermiddag og jevn trafikk gjennom dørene til dagligvarebutikken i det travle Prinsenkrysset i Trondheim. De fleste bruker kort tid på å raske med seg det de skal ha. En kjøper to ferdigpizza og en tyggispakke, en annen litt frukt og et par kartonger melk.

– I slike sentrumsnære butikker er det ypperlig med selvskanning som eneste alternativ. Det tar mindre plass og fjerner køen. Fremover dukker det garantert opp mange slike butikker, sier Johansen.

Kjøpmannen får ofte spørsmål om selvbetjening er slutten på ekspeditører i dagligvarebutikker.

– Om ti år er jeg sikker på at Norge har fått de første dagligvarebutikkene uten betjening. Men vi har ikke kuttet i bemanningen eller planer om å gjøre det. Hver ansatt bruker for øvrig arbeidstiden mer effektivt, sier Johansen, som opplevde at omsetningen økte med 60 prosent i butikken som tidligere hadde tradisjonelt kassesystem.

– Ingen skal føle seg presset

Det tok 31 sekunder fra Jonas Askelund skannet den første av fem varer, til han rev av kvitteringen.

– Dette er perfekt for meg – jeg slipper å vise hva jeg handler og å stå i kø. Det er bare kos og god stemning, smiler han.

Kunden ved siden av deler ikke hans oppfatning.

– Hvis jeg får valget mellom vanlig kasse og den selvbetjente, velger jeg alltid vanlig kasse, sier hun.

Meny er blant kjedene som lenge har hatt selvskanning som ekstratilbud for å eliminere kø. Kommunikasjonsrådgiver Eli Strand sier mange kunder synes selvskanning er pes.

– Vi er veldig langt unna at selvskanning blir eneste alternativ. Noen vil ikke benytte tilbudet, og disse skal vi ta vare på.

De har fått tilbakemeldinger fra kunder som har følt seg presset til å bruke selvskanning.

– Da er vi påpasselige med å varsle den aktuelle butikken, for slik skal det ikke være.

Tre Bunnpris-butikker og én Coop Marked-butikk er foreløpig de eneste med denne løsningen, men kunde Cathrine Haltstrand kunne godt tenkt seg flere. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Mer småprat med selvbetjening

Norges første butikk med kun selvskanning åpnet på Blindern i Oslo allerede i 2011. I løpet av en klokketime, var det stort sett lavt tempo mellom reolene – inntil en horde studenter fylte butikken i løpet av ett kvarter. Så ble det stille igjen.

– Slik fortsatte det hele dagen, og vi måtte ta grep, sier kjøpmann og styreleder i Bunnpris, Christian Lykke.

Ifølge ham ble systemet godt mottatt av kundene. Men ikke alle kjøpmenn rundt i landet var begeistret. Lykke sier det er hovedgrunnen til at kjeden fikk sin andre og tredje butikk av samme slag først seks år senere.

I tillegg til kjedens tre butikker, åpnet Coop sin første med kun selvskanning for tre måneder siden: Coop Marked på Steen og Strøm i Oslo.

To av de ansatte ved Bunnpris Prinsen mener det er mer givende å jobbe i en moderne butikk.

Marit Eidem Hansen ved Bunnpris Prinsen sier hun får bedre kontakt med kundene når hun slipper å sitte bak en kasse. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Som ekspeditør får jeg langt bedre kontakt med kunden når kassen ikke skiller oss. Vi er mer sidestilte, og det er enklere å yte god service og hjelpe kundene med andre ting, sier Marit Eidem Hansen.

– Jeg har flere ganger opplevd at de som kommer hit for første gang sier de savner å prate med personen i kassa. Men hadde jeg sittet der, ville jeg kun sagt «hei, ha det, pose og kvittering». Nå småprater jeg mye mer med kundene. Eldre er de mest skeptiske, men også de som synes det er artigst å få det til, sier Siv Bjerkan.