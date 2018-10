Nødetatene meldte om brannen litt etter klokka ni søndag morgen. 25 minutter senere kom beskjeden om at bygningen var overtent, og at det er fare for at brannen skal spre seg.

Vakthavende ved 110-sentralen i Namsos sier gården ligger i Vigdenes i Hegra.

– Kyrne i fjøset ble reddet ut, sier politiets operasjonsleder Trond Volden til NRK.

Ifølge Trønder-Avisa måtte imidlertid flere kalver, høns og kaniner gi tapt for flammene.

Kraftig vind på stedet

Politiet reddet en kalv som hadde satt seg fast i et kratt i tumultene etter evakueringen. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Driftsbygningen er totalskadd. Nå handler det om å berge de øvrige bygningene på gården. Det er ganske kraftig vind, så det jobbes for fullt med å hindre spredning, sa Volden klokka 10.30.

Alt av disponibelt brannmannskap er på stedet. I tillegg er sivilforsvarets brannmannskap tilkalt for å bistå.

Etter det NRK erfarer er beboerne på gården ikke hjemme, men de er varslet om brannen.

Ikke lenger fare for spredning

Når NRK snakker med 110-sentralen igjen klokka 11.45, kan vakthavende fortelle at det ikke lenger er fare for spredning til andre bygninger.

– Nå handler det om etterslukking. Brannvesenet fra Stjørdal og Meråker vil etterhvert bli avløst av brannmannskap fra Sivilforsvaret.

Brannvesenet jobbet på spreng med å hindre spredning til nærliggende bygninger. Foto: Sigurd Steinum / NRK