Nødetatene fikk melding om brann i 05-tida fredag morgen. Brannvesenet var raskt på plass, og fikk startet slokking i det tre etasjers høye bygget.

Startet evakuering

– Vi var først på plass på stedet, og startet evakuering av beboerne i bygningen. Det brant mellom andre og tredje etasje, men brannen ble slokket ganske raskt, forteller operasjonsleder Roger Mogstad hos politiet i Trøndelag.

Klokka 05.36 melder politiet at røyken har avtatt betraktelig. Brannvesenet og politiet sender inn folk for å søke gjennom boligkomplekset.

– En person skal ha pustet inn røyk, og får hjelp av ambulansepersonell. Ellers har vi ikke fått melding om skadde eller savnede, opplyser Mogstad.

Det er registrert ni beboere i de kommunale leilighetene.

Mann ble pågrepet

– Vi fikk raskt mistanke om at brannen kunne være påsatt. Etter en leteaksjon fant vi mannen vi mistenker for å ha tent på bygget. Han ble pågrepet i 05.40-tida, mistenkt for ildspåsettelse, sier Roger Mogstad til NRK.

Operasjonslederen sier det foregår utlufting på stedet ved 06-tiden, og Mogstad antar det vil bli mulig for beboerne å flytte tilbake ganske raskt.