Operasjonsleder Ebbe Kimo Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Han ringte oss like før klokka åtte. Da ringte han fra en bil han hadde brutt seg inn i. Han klarte ikke å få opp døra. Siden han kjent oss fra før, tenkte han det var greit å ringe oss for å få hjelp. Det takket vi ja til.

Det sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag.

Bilen sto på utsiden av Nardo Bil i Trondheim. Innbruddstyven er 17 år gammel og er en kjenning av politiet i byen.

– Han ønsket vel å få seg en kjøretur.

Ingen skader

Det blir nå opprettet sak mot 17-åringen.

– Han har ikke påført bilen noen skader. Det kan også hende at bildøra var åpen, for vi ser ikke tegn på at han har brutt seg inn.

Politiet er usikker på hvordan tyven klarte å stenge seg inn i bilen. Samtidig kan de fortelle at tyven var glad når politiet kom.

– Jeg tror han var lettet når vi kom. Han var åpenbart stresset når han ringte oss, så stresset forsvant når han kom seg ut av bilen, sier Kimo.