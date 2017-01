Ber kirken beklage overfor homofile

– Jeg vil ta kraftig avstand fra den behandling mange lesbiske, bifile, homofile og transpersoner har opplevd. Jeg har sett smerten på nært hold. Jeg har sett liv gå i stykker. Jeg har sett tro gå i knas, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum i sin åpningstale torsdag formiddag under Kirkemøtet.

Videre oppfordret hun kirken til å beklage de belastninger grupper og enkeltmennesker har blitt påført.

Kirkemøtet 2017 holdes på Hotell Scandic Nidelven, i Trondheim. Her fra åpningsmøtet. Foto: Kari Sørbø

– Kirken har bidratt til å øke deres skam, når den kalte deres kjærlighet for synd. En helingsprosess krever at også dette sies. Den såredes fortvilelse, sorg og raseri må anerkjennes, sa Raaun, til stor applaus fra salen.

Vigsel av likekjønnede par

Etter 20 års diskusjon og strid, ble det under Kirkemøtet i fjor besluttet at homofile kan gifte seg i kirken. Av 115 delegater gikk 88 stemmer inn for likekjønnet ekteskap.

Kristin Gunleiksrud Raaum under åpningstalen, torsdag formiddag. Foto: Kari Sørbø

I år er det knyttet stor spenning til om Kirkemøtet blir enige om en å endre vigselsliturgien, altså de faste ritualene og ordene som blir brukt under ekteskapsinngåelse i Den norske kirke.

– Når vi på dette Kirkemøtet skal vedta en liturgi for likekjønnede par som kan brukes av alle, er det en merkedag og en historisk dag. For lesbiske, bifile, homofile og transpersoner er det et uttrykk for at deres kjærlighet ikke lenger behandles som mindreverdig. Mye urett er begått gjennom historien overfor LHBTere. Vigselsvedtaket vil bidra til å rette dette opp igjen, sa Raaum.

Vi ikke vie homofile

– Jeg ga applaus under hennes tale på dette punktet, for det er klart at kirken har påført mage sår, og det må vi ta på alvor, sa biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, til NRK etter talen.

– Men du er imot at homofile skal gifte seg i kirken?

– Hver gang jeg har fått anledning til å formulerer meg selv, har jeg hele tiden hevdet at det ikke handler om synet på homofile, men om min forståelse av ekteskapet ut fra hvordan jeg leser bibelen. Det er en krevende utfordringen, men jeg har aldri sagt noe annet, sier Midttømme.

– Men vil du vie homofile i kirken om vigselsliturgien nå endres?

– Nei, det vil jeg ikke gjøre. Raaum maner også til respekt for at det skal være to likestilte syn i denne kirken, og jeg vil ikke gjøre det. Men som biskob vil jeg selvfølgelig legge til rette for dette, sier Midtømme.

Kirkemøtet skal vedta den nye liturgien på mandag.