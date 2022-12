– Jeg blir nesten målløs når jeg hører om denne saken. Det er lov å bruke sunn fornuft i slike saker.

Det sier SVs innvandringspolitiske talsperson, Grete Wold.

NRK fortalte denne uka historien om Samir Ahmadi (27) som kom som flyktning fra Afghanistan til Norge i 2010.

I 2016 giftet han seg med barndomskjæresten Asifa (28) i Afghanistan. Siden har han kjempet for å få henne til Norge. Han er i dag norsk statsborger, i full jobb, og har egen bolig i Namsos.

Men verken Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda vil akseptere ekteskapet. Dermed får ikke Asifa flytte til Norge for å bo med mannen sin.

Tobias Drevland Lund er stortingspolitiker for Rødt. Han mener saken er et eksempel på mennesker som kjemper mot et utrolig byråkratisk system.

– Det kan nesten virke som om utlendingsforvaltningens holdning i denne saken, som så mange andre, er det som blir kalt for «innvandringsregulerende hensyn», sier Rødts stortingspolitiker Tobias Drevland Lund til NRK.

Tobias Drevland Lund fra Rødt vil ta Asifas og Samirs sak til Stortinget, og vil be justisministeren rydde opp. Foto: Folkevalgt / NRK

– Svært uheldig

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik er opptatt av at muligheten til familiegjenforening er der fordi det reelle familielivet skal beskyttes.

– Det er svært uheldig at formaliteter får overskygge disse hensynene. Jeg forventer at regjeringen rydder opp i denne saken, sier hun.

Grete Wold i SV synes det virker som at flertallet for en mer restriktiv flyktningpolitikk nå slår ut i saksbehandlinga.

Grete Wold fra SV er målløs over den behandlingen Asifa og Samir Ahmadi er blitt utsatt for av norske innvandringsmyndigheter. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Dermed får vi mistillit til utlendingen som gir urimelige utslag. Her må fornuften seire snart, sier hun.

Justisdepartementet har svart NRK på e-post. De viser bare til behandlingen av saken i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda.

UDI har tidligere bekreftet til NRK at Ahmadi fikk nei på søknaden om tillatelse til å inngå ekteskap på nytt i Norge. Dette var blant annet fordi paret ikke fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, ifølge UDI:

– Etter afghansk rett, er paret gift. For å kunne inngå ekteskap i Norge, må ingen av partene være gift. Det har ingen betydning i denne sammenheng at ekteskapet ikke anerkjennes i Norge, opplyser Anita Kjersem-Drageset, leder i UDI Opphold, til NRK.

UNE sier til NRK at grunnen til at de ikke omgjør avslaget er at ekteskapet ikke kan anerkjennes i Norge.

Grunnen er at det først ble gitt opplysninger som tilsa at Ahmadi ikke var til stede da ekteskapet ble inngått.

– Dokumentasjonen og forklaringen som er blitt fremlagt senere, har ikke hatt tilstrekkelig notoritet eller troverdighet til å endre utfallet, skriver enhetsleder i Utlendingsnemnda, Ingun Halle.

– Det er sånn at alle klagere har et selvstendig ansvar for å sørge for at det gis korrekte opplysninger, skriver hun.

– Kjipt og vondt

For Samir handler det om å leve uten den han elsker, og kjenne på savnet hver eneste dag.

– Det er veldig kjipt og vondt å leve alene uten henne. Vi er jo i vår beste alder til å stifte familie, men vi møter ingen forståelse hos norske myndigheter, sier han.

For afghanske myndigheter gjorde en feil da de registrerte ekteskapet. Datoen ble feil, og dermed tror ikke norske innvandringsmyndigheter at Samir var til stede i sitt eget bryllup.

Samir Ahmadi er fortvilet over at han ikke får leve sammen med den han elsker. – Det er både kjipt og vondt hver eneste dag, sier han. Foto: Espen Sandmo / NRK

– Denne datofeilen er blitt rettet av myndighetene i Afghanistan, men det hjelper ikke. Ekteskapet blir ikke godkjent, sier han.

Ekteskapsloven i Norge godtar ikke såkalte «stedfortrederbryllup». Og siden norske myndigheter mener at begge ikke var til stede da de giftet seg, har de derfor gitt avslag på søknaden om familiegjenforening i Norge.

Nå er siste mulighet å gå til domstolen med saken, slik at de kan se på lovligheten av avslaget fra norske innvandringsmyndigheter.

Asifa og Samir Ahmadi ble gift i Afghanistan i 2016, men rot med bryllupsdatoen har fått store konsekvenser for muligheten for familiegjenforening i Norge. Foto: Privat

– Kan ikke gripe inn

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Lene Vågslid, mener politikerne ikke kan gripe inn i slike saker. Hun forstår likevel at saken oppleves frustrerende.

– Det er utlendingsforvaltningen og ikke Stortinget som skal behandle søknader om familiegjenforening, sier hun.

– Jeg tror ingen egentlig ønsker at politikere skal behandle saker som familiegjenforening. Det har vi ingen forutsetninger for å gjøre. Vi har ansvaret for lovverket, UDI og UNE for forvaltningen av lovverket, påpeker Vågslid.

Lene Vågslid er innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og mener politikerne ikke skal blande seg inn i innvandringssaker. Foto: Jon Petrusson

Tar saken til Stortinget

Men både Venstre, SV og Rødt vil ta denne saken videre til Stortinget. Rødt tar den direkte opp med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget i løpet av den nærmeste framtid.

– Dette er et eksempel på noen som etter beste evne forsøker å følge reglene, men likevel blir de ikke trodd på grunn av byråkratiske regler. Nå må justisministeren gripe inn for å se på saken på nytt, sier Tobias Drevland Lund til NRK.