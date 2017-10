Ansatt ble nattens helt etter sykehus-brann

Ansatte oppdaget at det brant i første etasje på et rom ved øre, nese og hals avdelinga på Sykehuset Levanger like etter klokka fire fredag morgen.

Nødetater rykket ut til sykehuset.

Men før brannmannskaper var på plass var brannen slukket.

Sykehusansatt får ros

– En ansatt ble nattens helt. Hun fant en brannslange og fikk slukket brannen. Ingen kom til skade, sier operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt til NRK.

Kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, Svein Karlsen, sier kvinnen handlet effektivt og klokt da brannen ble oppdaget.

– Dette var handlekraft og vi er stolt og glad for innsatsen. Det passer sjelden med brann på sykehus, sier Karlsen.

Brannen startet i en fløy på sykehuset der det ikke er pasienter. Det er 200 pasienter på Sykehuset Levanger, men ingen ble evakuert.

Sykehusfløy sperret av

Området er sperret av i påvente av tekniske undersøkelser fredag.

Branntilløpet skal ha oppstått i forbindelse med det elektriske anlegget på sykehuset.

– Det har vært brann i det elektriske anlegget. Store og omfattende skader er det ikke. Det er noen røykskader og det trengs utlufting, sier Sagen.

Politiet skal nå prøve å finne årsaken til brannen på sykehuset.