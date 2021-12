Det er kaotiske dager for Amedias lokalaviser rundt om i landet. Et dataangrep har satt flere av konsernets systemer ut av spill. Hackerne krever løsepenger, men dette skal ikke være aktuelt å innfri, opplyser konsernet.

Angrepet har ført til at mange av papirutgavene har uteblitt femte juledag – noe som er svært uvanlig.

– For vår del skjedde dette sist i 1940 da tyskerne okkuperte Norge, sier Guri Jortveit. Hun er ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett på Røros.

De er en liten redaksjon i Trøndelag som har delt juleferien i to. Tirsdag skulle egentlig være redaktørens siste arbeidsdag dette året.

– Jeg hadde egentlig tenkt ta meg en lang og god morgenkaffe, men slik ble det ikke, sier Jortveit.

Amedia Ekspandér faktaboks Amedia eier 80 abonnementsaviser (2021). Av disse er 37 dagsaviser, mens de øvrige kommer ut to eller tre dager i uken. Drammens Tidende, med 28 969 i totalt opplag (2020), er den største av Amedia-avisene. Dessuten utgir selskapet flere gratisaviser, hovedsakelig i Oslo. Kilde: Store norske leksikon

Guri Jortveit synes angrepet er merkelig, og lurer på hvem som står bak. Foto: Privat

En stresset situasjon

Heller ikke Trønder-Avisa, med hovedsete i Steinkjer, kunne gi ut sin papirutgave onsdag morgen.

Sjefredaktør Sivert Rossing sier de er i en stresset situasjon.

– Vi er ganske maktesløse når systemene ikke fungerer. Man håper jo de skal være oppe å gå igjen snart, men alt er usikkert. Vi vet fremdeles ikke om vi kan gi ut avisen i morgen, sier han til NRK.

Også i Trønder-Avisa blir juleferien for mange spolert.

– Om man får en midlertidig løsning til å fungere, så vil dette være mye mer ressurskrevende. Vi har jo folk som ønsker seg fri i jula, men det ser man langt etter akkurat nå.

Sjefredaktør i Trønder-Avisa, Sivert Rossing, sier det er vanskelig å vite hva som skal skje fremover. Foto: Johan Arnt Nesgård

Et unntak

Asker og Bærums lokalavis Budstikka har blitt en del av Amedia. De er ikke rammet på samme måte som mange andre.

– Vi er ikke berørt, men det er forferdelig og trist at man ser et angrep som dette, sier ansvarlig redaktør Karianne Steinsland.

Årsaken til at Budstikka fikk gi ut avis som vanlig onsdag, er fordi de ennå ikke er fullt innlemmet teknologisk i konsernets systemer. Det vil de bli etter hvert.

– Dette kan skje hvor og når som helst. Det er mange sånne typer angrep nå, sier Steinsland.

Hun er glad for at nettavisene kommer ut, slik at samfunnsoppdraget blir utført.

– Ekstra varsom under ferier

Redaktøren i Arbeidets Rett, Guri Jortveit, synes det er merkelig at noen ønsker å ramme lokalavisene i landet.

– Hva er det de ønsker, spør hun.

Videre forteller Jortveit at Amedia har jobbet mye med sikkerhet, og at de skal være godt rustet, men at man er sårbare.

– Myndighetene har jo advart at man skal være ekstra vaktsom på slike angrep under ferier. Nortura ble også hacket rett før jul. Det er vel noen som ser sitt snitt til å gjøre dette når flere faste ansatte er på ferie.

Eksperten forklarer

Torgeir Waterhouse er IKT-ekspert. Han forklarer angrepet slik:

– Det fungerer slik at noen eksterne, altså utenfor konsernet, tar kontroll på data du har. Da er de ikke lenger tilgjengelige for deg. Her krever de penger for å gi Amedia tilgang på systemene tilbake, sier Waterhouse.

– Er det riktig å ikke betale?

– Ja, i dette tilfellet har de sikkerhetskopier av dataene og systemene sine. Mye handler om å være godt forberedt for å takle slike angrep. Nå handler det om å få systemene opp å gå på nytt, og at man har sikkerhetskopier.

IKT-eksperten tror hackerne befinner seg i et land hvor myndighetene ikke bryr seg så mye om det som foregår. At det er lett å skjule seg.