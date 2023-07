«Maria» er lettet over at hun har sikret seg jobb i oktober, flere måneder før hun er ferdig med teknologiutdannelsen sin.

Hun har fått fire jobbtilbud i Oslo og lander til slutt på ett av dem. Hun takker ja og skriver kontrakt.

Framtiden er lys. Nå kan hun fokusere helt og fullt på å gjøre ferdig mastergraden og planlegge livet i en ny by.

Kjæresten starter en prosess på jobb med å bytte kontorsted fra den ene byen til den andre.

De får finansieringsbevis for å kjøpe ny leilighet i Oslo, og Maria selger den gamle i Bergen.

Kun tre dager etter salget tikker det inn en e-post fra arbeidsgiveren.

Ble sagt opp

Fra: Arbeidsgiver Til: Maria (...) Det er med tungt hjerte at jeg sender ut denne mailen. Som du nok er kjent med, er det tøffere tider og økt usikkerhet i markedet om dagen ...

– Jeg satt på lesesalen på skolen, og bare stirret på den. Jeg skjønte ikke helt – går dette an?

Arbeidsgiveren har trukket seg fra avtalen og Maria har mistet jobben hun skrev kontrakt på for mange måneder siden.

Det samme hadde skjedd med ti andre som var ansatt i bedriften i samme periode.

Studenten forteller at hun ble veldig lei seg og redd for hva som skulle skje videre. Måtte hun begynne å søke jobb i innspurten av masteren?

– Vi var i ganske intensiv leilighetssøking i Oslo også. Og vi hadde fått finansieringsbevis basert på den lønnen jeg skulle få i den nye jobben.

Ting var allerede satt i gangg, og leiligheten i Bergen var solgt. Derfor måtte Maria bare begynne å se seg om etter ny jobb i Oslo.

NRK har vært i kontakt med arbeidsgiveren. Les svaret fra dem lenger ned i saken.

Leiligheten i Bergen var solgt og flytteeskene stod klare. Illustrasjon: Kristine Sandnes / NRK

Juridisk gråsone

For advokat Tone Bjellaanes er ikke dette noen ny problemstilling. Hun jobber i fagorganisasjonen NITO, hvor de får inn slike saker jevnt og trutt.

– Vi mener å se tendens til at arbeidsgivere sikrer seg nyutdannede kandidater tidligere enn før. Gjerne opptil 10–12 måneder før arbeidsforholdet skal starte, sier hun.

I år har de sett flere tilfeller enn tidligere.

– Partene inngår da en gyldig arbeidsavtale, men når det nærermer seg tiltredelse ser arbeidsgiver at de ikke trenger arbeidstakeren likevel. Da sender de en oppsigelse før arbeidstakeren har begynt i jobben.

Bjellaanes mener arbeidsgiverne utnytter en juridisk gråsone.

Tone Bjellaanes sier at personer som blir sagt opp før de har startet i jobben sin bør ta kontakt med fagorganisasjonen de er organisert i. Foto: Bjarne Krogstad / NITO

– Ikke greit

– Man har avgjørelser fra rettsapparatet som sier klart at dersom du har startet i jobben, så er det arbeidsmiljøloven som gjelder, men før en tiltredelse gjelder den som utgangspunkt ikke, sier Bjellaanes.

Hun mener det likevel ikke er slik at det alltid er jobbstart som er skjæringspunktet.

– Det er mange hensyn som tilsier at arbeidsmiljølovens regler gjelder også før tiltredelse.

Hun peker på at arbeidstakeren som regel har sluttet å søke andre jobber, kanskje sagt opp en annen jobb og eventuelt flyttet til et nytt sted.

Uansett mener NITO at det ikke er greit å trekke seg fra en gyldig arbeidsavtale uten en veldig god grunn.

NITO-advokatenes råd dersom du blir sagt opp: Ekspander/minimer faktaboks Dokumenter all skriftlig kommunikasjon relatert til oppsigelsen. Dette inkluderer e-poster, meldinger eller andre former for korrespondanse. Disse dokumentene kan være viktige bevis dersom du må ta saken videre.

Søk juridisk rådgivning

Selv om det kan hende du har rett til en økonomisk kompensasjon bør du vurdere å se deg om etter en ny jobb. En slik prosess kan ta tid og du har også tapsbegrensingsplikt.

Avtaleloven gjelder før jobbstart

Anders Ellefsen er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Han sier arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse ikke trer i kraft før arbeidstakerens første arbeidsdag.

– Hvis man skal bryte en avtale som er inngått mellom partene før dette tidspunktet, vil reglene i Avtaleloven regulere forholdet. Det anbefales at partene snakkes for å komme frem til en løsning som begge kan godta og leve med, sier han.

– Normalt vil det være naturlig med en form for økonomisk kompensasjon for den ulempe man opplever på bakgrunn av at avtalen trekkes tilbake på et tidligere tidspunkt.

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er neste steg å ta saken til retten.

Bedriften som sa opp Maria skriver følgende i en e-post til NRK om hvorfor situasjonen ble som den ble:

«Vi har tilpasset oss dagens markedssituasjon, som er tøff, og det har påvirket vår rekruttering. Å få nyutdannede ut i fakturerbart arbeid i dagens marked er svært krevende. All vår rekruttering er for fremtidig vekst og når vi ser at det er usikkerhet i markedet, så har vi valgt å ta høyde for det».

«Vi ser et marked som er preget av mer usikkerhet og det er færre nye oppdrag å konkurrere om. Det har ført til at vi har måttet ta et tøft valg og gjøre tøffe prioriteringer. Vi synes det er trist at det ble slik og ønsker alle nyutdannede lykke til fremover. »

I arbeidsmiljøloven står det at regler om oppsigelse ikke trer i kraft før arbeidstakerens første arbeidsdag. Illustrasjon: Kristine Sandnes / NRK

Fikk ikke kompensasjon

Når Tone Bjellaanes og advokatene i NITO får slike saker på bordet, starter de som oftest med å kontakte arbeidsgiveren for å prøve å forhandle fram en avtale.

– Noen ganger kommer man til en minnelig løsning. Noen ganger får arbeidstakeren seg ny jobb, og da er jo på en måte problemet løst uten at arbeidsgiver har gjort noen ting for det, sier hun.

Siden Maria hadde solgt leiligheten sin i Bergen og var kommet såpass langt i prosessen med å flytte til Oslo da hun mottok oppsigelsen, mente NITO at hun burde få kompensasjon for dette fra arbeidsgiveren.

De uttrykte forståelse for at Maria var i en vanskelig situasjon, men mente ikke at hun hadde krav på å få utbetalt noe.

– Det er ikke så nøye med de pengene på en måte, men jeg synes i hvert fall at det hadde vært en fin symbolsk gest for å vise at «dette er på oss». Jeg føler jo at jeg er den svake part her, sier Maria.

I etterkant fikk hun ny jobb i en av bedriftene hun hadde takket nei til tidligere. Det er hun glad for, men hun synes hele situasjonen har vært veldig stressende.

– Jeg synes jo og at det er veldig rart at man ikke har flere rettigheter, at det går an å bare avbryte en sånn kontrakt uten konsekvenser, sier hun.

